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Zuhanórepülésben a forint: megállíthatatlanul csúszik lefelé a magyar fizetőeszköz

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Szárnya szegett lett a hazai deviza. Az euró, a dollár, sőt még a lengyel zloty is elhúzott a forint mellett.
Murányi Ernő
2026.07.22, 13:48

Folyamatosan csúszik lefelé szerdán a forint kurzusa a globális devizákhoz, sőt a cseh koronához és a lengyel zlotyhoz képest is.

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Megállíthatatlanul csúszik lefelé a forint / Fotó: 10th Ring

Az eurót például mintegy 0,5 százalékkal magasabban, azaz 363,90 forinton jegyezték délután 1 órakor, mint a keddi záróárfolyam.

EUR / HUF árfolyam
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Folytatta a kamatvágási mini-ciklust az MNB, és Varga Mihály jegybankelnök a kamatpálya további javulását vetítette előre. Belföldön a költségvetéssel, külsőleg a közel-keleti konfliktussal kapcsolatos kockázatok gyűrűzhettek be a befektetők látókörébe

 - indokolta a forintgyengülést az Erste.

A hét további részében is az energiaárak alakulása lesz az elsőszámú befolyásoló tényező. Emellett az Európai Központi Bank (EKB) csütörtöki döntésére és kommunikációjára is figyelünk majd 

- tették hozzá a brókercég elemzői.

A várható EKB-döntésre visszatérve, az Equilor Befektetési Zrt-nél úgy vélik:

a júniusi 25 bázispontos kamatemelést követően ma kivárásra számítunk, így 2,25 százalékon maradhat a betéti ráta. Ugyanakkor a döntéshozók felhívhatják a figyelmet rá, hogy a közel-keleti konfliktus továbbra is inflációs kockázatot jelent az eurózónában. 

  A dollár is fél százalékot vert a magyar fizetőeszközre kora délutánig a bankközi devizapiacon.

USD / HUF árfolyam
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A zöldhasú egyre közelebb kerül a 320 forintos lélektani határhoz, jelenleg valamivel 319,2 forint fölött jár.

A dollár-euró keresztárfolyam eközben szinte teljesen mozdulatlan, továbbra is minimálisan 1,14 felett ingadozik a devizapár.

EUR / USD árfolyam
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Napok óta az 1,14-es szintet tesztelgeti a jegyzés, melynek szignifikáns letörése esetén az 1,1330-as támasz felé veheti az irányt. A Bollinger-szalagok rendkívüli módon be vannak szűkülve, mely arra utal, hogy hamarosan nagyobb, trendszerű elmozdulás indulhat. Felül a 30 napos mozgóátlag képez rövid távú ellenállási szintet, jelenleg 1,1441-nél

- kommentálta a kialakult helyzetet az Equilor.

A tartós inflációs fenyegetés miatt a devizakereskedők egyre inkább az EKB monetáris szigorítását árazzák be, ami persze az európai közös valutát erősíti. Bár a csütörtöki üléstől alapvetően tartást várnak, ám decemberre és jövő februárra, a jelenlegi 2,25 százalékos alapkamat helyett átlagosan már 2,66 százalékos, illetve 2,73 százalékos kamatlábat várnak. A Reuters szerint már egy szeptemberi kamatemelést is teljes mértékben beáraztak.

Ezzel szemben a folyamatos közel-keleti feszültségek a dollár mint biztonságos menedékvaluta felé tereli a befektetőket, ami meg éppenséggel a zöldhasút támogatja.

Forint árfolyamfigyelő

Forint árfolyamfigyelő
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