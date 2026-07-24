Foghatják a fejüket az autósok: durván elszállhatnak a belépő kategóriás gumik árai, nem éri majd meg az olcsó kínai

Az Európai Unió újabb jelentős kereskedelmi intézkedést vezet be a kínai termékekkel szemben. Az elektromos autók után ezúttal a Kínából importált gumiabroncsokra vetnek ki büntetővámot. A döntés elsősorban az olcsó autógumik piacát érintheti, így a vásárlók a következő időszakban magasabb árakkal találkozhatnak – írja a Boon.

Az elektromos autók után ezúttal a Kínából importált gumiabroncsokra vetnek ki büntetővámot/Fotó: DPA Picture-Alliance via AFP

Az európai gumiabroncsgyártókat védenék

Az intézkedést az európai gumiabroncsgyártókat képviselő Coalition Against Unfair Tyre Imports kezdeményezte. Az EU célja, hogy javítsa az Európában gyártott abroncsok versenyképességét, és megőrizzen az ágazathoz kapcsolódó mintegy félmillió munkahelyet.

Az elmúlt években jelentősen nőtt a kínai gumiabroncsok részesedése az uniós piacon. Míg 2021-ben az importált kínai abroncsok a piac 18 százalékát tették ki, addig 2024-re ez az arány már 28 százalékra emelkedett. Tavaly az Európai Unióban összesen mintegy 336 millió gumiabroncs talált gazdára, ebből körülbelül 93 millió érkezett Kínából.

Akár 45 százalékos vám is jöhet

A bevezetett vám mértéke gyártónként eltérő lesz. A legmagasabb, 45,3 százalékos vámtételt a Shandong Yonsheng Rubber Group kapta. További 64 kínai gyártó esetében 24,4 százalékos vámot alkalmaznak.

Jóval kedvezőbb elbírálásban részesülnek azok a nemzetközi gumigyártók, amelyek kínai üzemeikből exportálnak Európába.

A Pirelli,

a Goodyear,

a Continental,

a Sumitomo

és a Hankook kínai gyártású abroncsai után mindössze 4,3 százalékos vámot kell fizetni.

Az olcsó autógumik drágulhatnak a legjobban

A fogyasztók számára elsősorban a belépő kategóriás abroncsok piacán lesz érzékelhető a változás. A 2024-ben az EU-ba érkező kínai gumiabroncsok átlagos importára 30,3 euró volt, ráadásul az importált termékek mintegy 90 százaléka a legolcsóbb kategóriába tartozott.

A prémium márkák esetében várhatóan csak minimális áremelkedés lesz tapasztalható, mivel ezek eleve magasabb árkategóriában mozognak, ráadásul alacsonyabb vám terheli őket.

Mit tudnak a kínai autógumik?

A független tesztek alapján a kínai gumiabroncsok jellemzően a középmezőnyben vagy valamivel az alatt teljesítenek. Erősségük a megfelelő száraz úti tapadás és az alacsonyabb gördülési ellenállás, ugyanakkor nedves úton hosszabb fékutat produkálhatnak, gyorsabban kopnak, és zajszintjük is magasabb lehet.

Ha olcsóbb megoldást keres valaki városi közlekedéshez, akkor jó lehet a kínai gumi, viszont, ha például sportos vezetési élményt szeretne és a biztonságot, akkor még mindig a prémium gumik tudják ezt maximálisan nyújtani

– mondta Salap Tamás, a Top Speed Gumiabroncs Kereskedés és Gumiszerviz tulajdonosa.