A látszattal ellentétben lassan, de halad a mohácsi Duna-híd építése. Hargitai János, a KDNP képviselője és a projekt korábbi miniszteri biztosa új Facebook-videókban mutatta be a híd jelenlegi állapotát. A héten ugyanis a víz fölé tolták az íves tartószerkezet meglévő részt, amivel felszabadul a hely a további építésre. A látványtervek szerint három íve lesz a mohácsi Duna-hídnak, melyekből most az első fele van kész, a felszabadult helyen pedig megépülhet a másik fél.

Újabb sorsdöntő szakasz előtt a mohácsi Duna-híd építése: most jöhet a teljes az átalakulás, nagyon kell figyelni – „csak hagyják az építőket megcsinálni!” / Fotó: Világgazdaság

Hargitai János is egyik videójában bemutatta, hogy szinte teljesen felszabadult az a terület, ahol eddig a már meglévő tartószerkezet volt, így most ott folytatódhat a hídtest összeszerelése. A képviselő egy másik videóban pedig megmutatta az épülő mederpillért. Hozzátette, hogy a mostani hídtestet kell majd a másik partnál lévő pillérre eljuttatni, „ha az építőket hagyják” – mondta Hargitai János.

Nyilatkozatot tett a Duna Aszfalt új vezére a mohácsi Duna-híd megépítéséről

Július elején vezetőváltás történt a mohácsi Duna-híd építéséért felelős Duna Aszfalt Zrt. élén, Kerékgyártó Attila építőmérnököt választották meg elnöknek. A Magyar Építők kérdezte az épülő hídról az új vezetőt, aki mindjárt az első napján szembesülhetett azzal, hogy hurrikán szerű kritikák jelennek meg a projekt kapcsán. „Az ország egyik legnagyobb építőipari beruházását végző szervezet vezetőjeként természetesnek gondolom, hogy az új kormány új vezetői áttekintik a beruházásokat."

Ha módosítani akarnak, mi nyitottak vagyunk az együttműködésre

– jelentette ki a Duna Aszfalt új elnöke.

Az egyik éles kritika Vitézy Dávid közlekedési és beruházási minisztertől érkezett, aki azt írta, hogy a 451 milliárd forintból épülő, kétszer két sávos híd túlméretezett és túlárazott, miközben ugyanebből az összegből a teljes Budapest–Pécs–Villány–Mohács vasúti kapcsolat korszerűsíthető lett volna. A miniszter szerint jelenleg Budapest és Mohács között vasúton két átszállással és mintegy 4 óra 15 perc alatt lehet eljutni, ami nem versenyképes alternatíva az autózással szemben. A Pécs–Villány–Mohács-szakaszon továbbra is dízel motorvonatok közlekednek, lassú és korlátozott szolgáltatást nyújtva.