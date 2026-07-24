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Az OTP megbicsaklott, a Mol ralija tovább pörög, érik a fordulat a Richternél

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Csekély mértékben erősödött a BUX péntek reggel. A blue chipek közül a Mol folytatta az emelkedést, a Richter fordulattal próbálkozik, míg az OTP árfolyama kissé megbicsaklott.
Murányi Ernő
2026.07.24, 09:22
Frissítve: 2026.07.24, 09:44

Felemás nyitást vártak pénteken a meghatározó európai börzéken, miután az Európai Központi Bank csütörtökön változatlanul hagyta a kamatlábakat. Legalábbis erre utalt az indexek mozgása a tőzsdenyitás előtti elektronikus kereskedésben.

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Az OTP megbicsaklott, a Mol ralija tovább pörög / Fotó: Móricz Sabján Simon

A befektetők előtt vannak már az Egyesült Királyság legfrissebb kiskereskedelmi adatai és a német fogyasztói bizalom mérőszámai is, ám várják még Franciaország, Németország, az euróövezet és az Egyesült Királyság júliusi BMI-jelentéseit.

 A vállalati eredmények is a figyelem középpontjába kerültek, miután a Volkswagen közzétette a vártnál is gyengébb első féléves eredményeit.

A brit FTSE 100 jelentős mínuszt halmozott fel a kora reggeli órákban, míg a párizsi CAC 40 enyhén emelkedett, a DAX és a páneurópai Euro STOXX 50 pedig stagnált.

A tőkepiaci összkép továbbra is meglehetősen komor. Újfent kétségek merültek fel az AI-befektetésekkel kapcsolatban és aggasztó a közel-keleti háborús helyzet is. Donald Trump amerikai elnök immár a 13. egymást követő éjszaka folytatta Irán elleni légicsapásait, tovább eszkalálva a Hormuzi-szoros körüli konfliktust. A helyzetet súlyosbítják a húszi milíciák által a Vörös-tengeren a szaúdi hajók ellen elkövetett támadások is. A Brent nyersolaj ára ismét 100 dollár közelében forog.

Az sem vidítja fel túlzottan a befektetőket, hogy az Egyesült Államok új vámokat vet ki 60 kereskedelmi partnerére, köztük az Európai Unióból származó árukra is. Ezúttal az indok nem más, mint hogy az érintett országok nem tettek eleget a kényszermunka ellen. 

Ezek a vámok azonban nem új sarcok, hanem azokat a lejáró vámokat váltják fel, amelyeket Trump az amerikai Legfelsőbb Bíróság - a még korábban kivetett vámtarifákat hatályon kívül helyező - ítéletét követően vezetett be határozott időre. Az új vámok ezért valószínűleg nem váltanak ki jelentős lefordulást a tőzsdéken

 - magyarázta Thomas Altmann, a német QC Partners portfóliómenedzsere. 

Mindehhez képest a hazai piacon a BUX emelkedéssel kezdte a napot, előző napi záróértékéhez mérten 0,1 százalékkal feljebb, 144 327 ponton startolt el. Az OTP kivételével valamennyi blue chip drágult a becsengetést követően.

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Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

A csütörtökön még dráguló OTP árfolyama 0,4 százalékkal, 45 820 forintra süllyedt. 

 OTP részvény
OTP részvény11:35:41
Árfolyam: 46 290 HUF +270 / +0,58 %
Forgalom: 1 787 475 480 HUF
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Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

A Mol papírjai viszont folytatva a napok óta tartó hegymenetet, 0,4 százalékkal, 4464 forintra erősödtek, miközben a Brent hordónkénti jegyzése 99 dollárra csökkent.

 MOL részvény
MOL részvény11:34:35
Árfolyam: 4 444 HUF -4 / -0,09 %
Forgalom: 1 017 013 676 HUF
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Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

A zsinórban három napig gyengélkedő Richter is fordulattal próbálkozik, 1,4 százalékkal, 11 810 forintra ugrott a kurzusa.

 RICHTER részvény
RICHTER részvény11:35:35
Árfolyam: 11 680 HUF +30 / +0,26 %
Forgalom: 581 831 230 HUF
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Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

A Magyar Telekom nyitóára 0,1 százalékkal, 2616 forintra nőtt.

 MTELEKOM részvény
MTELEKOM részvény11:33:03
Árfolyam: 2 664 HUF +50 / +1,88 %
Forgalom: 245 584 302 HUF
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Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

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A forint pozitív korrekcióba fogott. Az eurót már 363,1 forinton jegyzik, azaz tegnap óta 0,4 százalékkal csökkent az árfolyama a bankközi devizapiacon.

 

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