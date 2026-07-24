Ezt elhamarkodta Magyar Péter? Olyan inzultus érte a miniszterelnököt, hogy ismét a TEK védi – teljes átalakítás jön

A Terrorelhárítási Központ vette át Magyar Péter miniszterelnök személyi védelmét egy nappal azután, hogy a Nyugati pályaudvaron egy férfi leköpte – értesült a 24.hu. A feladatot korábban a Készenléti Rendőrség látta el. A Belügyminisztérium a lap kérdésére nem cáfolta az értesülést, ugyanakkor azt közölte, hogy a személyvédelem teljes átalakítása csak a készülő jogszabály elfogadása és kihirdetése után léphet életbe.

Mégis a TEK fogja védeni Magyar Pétert / Fotó: Hatlaczki Balázs

A lap információi szerint péntektől már a TEK felel a kormányfő őrzéséért. Ez azért is figyelemre méltó, mert az Országos Rendőr-főkapitányság csütörtökön még azt közölte az RTL Híradóval, hogy nem tervezi Magyar Péter védelmének megerősítését. A személyvédelem áthelyezése ugyanakkor nem egyszerűen létszámnövelést jelent, hanem azt, hogy a feladat egyik rendvédelmi szervtől a másikhoz került.

A Belügyminisztérium válasza szerint a rendvédelmi szerveknél a kormány döntése alapján átalakítás kezdődik, amint az erről szóló törvényjavaslatot megszavazza az Országgyűlés. A tárca közlése alapján

a tervezet úgy számol, hogy a személyi védelem teljes egészében az ORFK középirányítása alá tartozó, újjászervezett Terrorelhárítási Központ feladata lesz.

A minisztérium hozzátette, hogy a szervezeti változások hivatalosan csak az átalakításról szóló jogszabály kihirdetése után léphetnek életbe. A rendvédelmi szervek között azonban már most folyamatosak az egyeztetések. A 24.hu értesülése és a tárca válasza alapján a miniszterelnök védelmének gyakorlati átszervezése megelőzhette a teljes szervezeti reform jogi lezárását.

Leköpték a miniszterelnököt

Magyar Péter Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszterrel a Baross Gábor Vasútfejlesztési Terv bemutatójára tartott, amikor a Nyugati pályaudvaron egy férfi odalépett hozzá, megszólította, majd leköpte. A két politikus Rákospalota-Újpest vasútállomására indult, ahol a fejlesztési program részleteit ismertették.

A miniszterelnök az eset után jó egészséget kívánt a férfinak, majd úgy fogalmazott, hogy „inkább vigasztaljuk meg az ilyen honfitársainkat”. Később azt mondta: „a Fidesz még megmaradt arcait látjuk”, Vitézy Dáviddal pedig arról beszéltek, hogy Lázár János talán ezért nem járt vonattal.