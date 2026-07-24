Brutális pusztítás az orosz Amazonnál – az ukrán drónok elől nem tud hova bújni a kiskereskedő, egyértelműen célponttá vált
A szentpétervári térségben ukrán drónok csapódtak be a Moszkovszkoje országút közelében található polgári infrastruktúrába – közölte Alekszandr Beglov, Szentpétervár kormányzója a TASZSZ beszámolója szerint. A mentési munkálatok azonnal megkezdődtek, miközben a városi közlekedési hatóság öt autóbuszjárat útvonalát ideiglenesen módosította. A szomszédos leningrádi régióban, a Vszjevolozsszki járásban fekvő Novoszaratovka településen pedig dróntalálat érte a Wildberries kiskereskedelmi vállalat egyik raktárkomplexumát, amelynek következtében tűz ütött ki. Alekszandr Drozgyenko kormányzó közlése szerint három ember megsérült, őket kórházba szállították, állapotuk stabil.
Drónok csaptak le a kiskereskedelmi vállalat telephelyére
Az „orosz Amazonnak” is hívott Wildberries raktárkomplexumában tűz ütütt ki. Alekszandr Drozgyenko kormányzó közlése szerint a mostani támadásban három ember megsérült, őket kórházba szállították, állapotuk stabil. A régióban egy másik létesítmény is megrongálódott: a Kirovszki járásban található Szinyavinóban összeomlott a Szevernaja baromfifarm egyik raktárépülete, ugyanakkor ott nem jelentettek sérülteket.
A dróntámadások Tver térségét sem kerülték el. A város közelében, Elevator település logisztikai központjának irodaépületében tűz keletkezett, amelyet a hatóságok rövid időn belül eloltottak. Vitalij Koroljov kormányzó szerint sem a lakosság, sem a vállalat dolgozói nem sérültek meg.
Az orosz védelmi minisztérium tájékoztatása szerint a lelőtt drónok a Belgorodi, Brjanszki, Vlagyimiri, Kalugai, Kurszki, Leningrádi, Novgorodi, Orjoli, Pszkovi, Rjazanyi, Szmolenszki, Tveri, Tulai, Moszkvai és Krasznodari régió, valamint a Krím, az Azovi-tenger és a Fekete-tenger légterében jelentek meg.
A TASZSZ számításai szerint ez volt az év egyik legnagyobb ukrán dróntámadása.
Ennél nagyobb akciót legutóbb június 26-án regisztráltak, amikor az orosz légvédelem 660 drón elfogásáról számolt be. Június 18-án 555, május 17-én pedig 556 pilóta nélküli repülőeszközt semmisítettek meg a hivatalos adatok szerint.
Felfüggesztették a Wildberries logisztikai központjainak működését
A Wildberries & Russ (RWB) közölte, hogy a támadások után ideiglenesen leállították két szentpétervári logisztikai központ
- a Susaryban, és
- az Utkina Zavodnál működő létesítmények
működését.
A vállalat később azt is közölte, hogy az előzetes információk szerint sem a szentpétervári, sem a leningrádi régióban működő Wildberries-létesítményeknél nem sérült meg senki (ez eltér a hivatalos közléstől), mivel a dolgozókat időben evakuálták.
Emellett kiürítették a Krím félszigeten, Szimferopolban működő Wildberries válogatóközpontot is.
Az orosz Nyomozó Bizottság terrorcselekmény miatt indított büntetőeljárást az ügyben – jelentette be Szvetlana Petrenko szóvivő.
Nem először célpont a Wildberries
A mostani incidens néhány nappal egy másik súlyos támadássorozat után történt. Ahogyan arról korábban a Világgazdaság is beszámolt, az ukrán dróncsapások szombaton a Wildberries logisztikai központjait érték a moszkvai és a tambovi régióban, 480-720 kilométerre Oroszország belsejében. A támadásokban akkor legalább nyolc ember életét vesztette, több tucatnyian pedig megsérültek.
A Wildberries az Amazon mintájára létrehozott orosz e-kereskedelmi óriás, amely az elmúlt időszakban többször is az ukrán drónhadjárat célpontjává vált.
A korábbi csapások hatalmas tüzeket okoztak, és kiterjedt evakuálásokat tettek szükségessé. Az interneten közzétett felvételeken megrendült alkalmazottak menekültek a lángoló létesítményekből, miközben óriási füstoszlopok emelkedtek a magasba, és kilométereken át beborították a környéket.