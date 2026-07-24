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ukrán dróntámadás
Szentpétervár
létesítmény
kiskereskedelem

Brutális pusztítás az orosz Amazonnál – az ukrán drónok elől nem tud hova bújni a kiskereskedő, egyértelműen célponttá vált

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Újabb nagyszabású ukrán dróntámadás érte Oroszországot: a hivatalos orosz tájékoztatás szerint az éjszaka folyamán a légvédelem összesen 571 ukrán merevszárnyú pilóta nélküli repülőeszközt fogott el vagy semmisített meg az ország különböző régiói, valamint az Azovi- és a Fekete-tenger felett. A támadások során ismét célponttá váltak a Wildberries, Oroszország legnagyobb online kiskereskedelmi vállalatának logisztikai létesítményei a Leningárdi területen.
VG
2026.07.24, 14:01

A szentpétervári térségben ukrán drónok csapódtak be a Moszkovszkoje országút közelében található polgári infrastruktúrába – közölte Alekszandr Beglov, Szentpétervár kormányzója a TASZSZ beszámolója szerint. A mentési munkálatok azonnal megkezdődtek, miközben a városi közlekedési hatóság öt autóbuszjárat útvonalát ideiglenesen módosította. A szomszédos leningrádi régióban, a Vszjevolozsszki járásban fekvő Novoszaratovka településen pedig dróntalálat érte a Wildberries kiskereskedelmi vállalat egyik raktárkomplexumát, amelynek következtében tűz ütött ki. Alekszandr Drozgyenko kormányzó közlése szerint három ember megsérült, őket kórházba szállították, állapotuk stabil.

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A Wildberries kiskereskedelmi vállalat cégjelzése
Fotó: VPales /  Shutterstock

Drónok csaptak le a kiskereskedelmi vállalat telephelyére

Az „orosz Amazonnak” is hívott Wildberries raktárkomplexumában tűz ütütt ki. Alekszandr Drozgyenko kormányzó közlése szerint a mostani támadásban három ember megsérült, őket kórházba szállították, állapotuk stabil. A régióban egy másik létesítmény is megrongálódott: a Kirovszki járásban található Szinyavinóban összeomlott a Szevernaja baromfifarm egyik raktárépülete, ugyanakkor ott nem jelentettek sérülteket.

A dróntámadások Tver térségét sem kerülték el. A város közelében, Elevator település logisztikai központjának irodaépületében tűz keletkezett, amelyet a hatóságok rövid időn belül eloltottak. Vitalij Koroljov kormányzó szerint sem a lakosság, sem a vállalat dolgozói nem sérültek meg.

Az orosz védelmi minisztérium tájékoztatása szerint a lelőtt drónok a Belgorodi, Brjanszki, Vlagyimiri, Kalugai, Kurszki, Leningrádi, Novgorodi, Orjoli, Pszkovi, Rjazanyi, Szmolenszki, Tveri, Tulai, Moszkvai és Krasznodari régió, valamint a Krím, az Azovi-tenger és a Fekete-tenger légterében jelentek meg.

A TASZSZ számításai szerint ez volt az év egyik legnagyobb ukrán dróntámadása. 

Ennél nagyobb akciót legutóbb június 26-án regisztráltak, amikor az orosz légvédelem 660 drón elfogásáról számolt be. Június 18-án 555, május 17-én pedig 556 pilóta nélküli repülőeszközt semmisítettek meg a hivatalos adatok szerint.

Felfüggesztették a Wildberries logisztikai központjainak működését

A Wildberries & Russ (RWB) közölte, hogy a támadások után ideiglenesen leállították két szentpétervári logisztikai központ 

  • a Susaryban, és
  • az Utkina Zavodnál működő létesítmények

működését.

A vállalat később azt is közölte, hogy az előzetes információk szerint sem a szentpétervári, sem a leningrádi régióban működő Wildberries-létesítményeknél nem sérült meg senki (ez eltér a hivatalos közléstől), mivel a dolgozókat időben evakuálták.

Emellett kiürítették a Krím félszigeten, Szimferopolban működő Wildberries válogatóközpontot is.

Az orosz Nyomozó Bizottság terrorcselekmény miatt indított büntetőeljárást az ügyben – jelentette be Szvetlana Petrenko szóvivő.

Nem először célpont a Wildberries

A mostani incidens néhány nappal egy másik súlyos támadássorozat után történt. Ahogyan arról korábban a Világgazdaság is beszámolt, az ukrán dróncsapások szombaton a Wildberries logisztikai központjait érték a moszkvai és a tambovi régióban, 480-720 kilométerre Oroszország belsejében. A támadásokban akkor legalább nyolc ember életét vesztette, több tucatnyian pedig megsérültek.

A Wildberries az Amazon mintájára létrehozott orosz e-kereskedelmi óriás, amely az elmúlt időszakban többször is az ukrán drónhadjárat célpontjává vált.

A korábbi csapások hatalmas tüzeket okoztak, és kiterjedt evakuálásokat tettek szükségessé. Az interneten közzétett felvételeken megrendült alkalmazottak menekültek a lángoló létesítményekből, miközben óriási füstoszlopok emelkedtek a magasba, és kilométereken át beborították a környéket.

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