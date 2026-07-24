Az Európai Bizottság előzetes álláspontja szerint a TikTok nem biztosítja a digitális szolgáltatásokról szóló uniós rendeletben előírt magas szintű védelmet a kiskorú felhasználóknak. Brüsszel elsősorban azt kifogásolja, hogy a fiatalok nyilvánossá tehetik a profiljukat, tartalmaik pedig idegenekhez, zaklatókhoz vagy szexuális célú kapcsolatfelvételt kereső felhasználókhoz is eljuthatnak. A platformot működtető vállalat végleges jogsértési döntés esetén éves globális árbevételének legfeljebb 6 százalékára rúgó bírságot kaphat.

Brüsszel kimondta: a TikToknak szigorítania kell a gyerekek védelmének érdekében – tucatjával történnek botrányos visszaélések / Fotó: Temitiman

A probléma nem elméleti. Az elmúlt hónapok oknyomozó vizsgálatai olyan TikTok-fiókokat tártak fel, amelyek valódi gyerekek hétköznapi videóit gyűjtötték össze, szexuális környezetbe helyezték, majd több százezres vagy milliós közönséghez juttatták el. Más profilok arra próbálták rávenni a fiatalokat, hogy fényképeket és személyes adatokat osszanak meg, vagy a TikTokról titkosított üzenetküldő alkalmazásokba lépjenek át.

A Bizottság szerint a 16-17 évesek nyilvános profiljain közzétett videókat a TikTok jelenleg más felhasználók „Neked” felületén is ajánlhatja.

A tartalmakat akár olyan emberek is megtekinthetik, akik nem rendelkeznek TikTok-fiókkal. Ez jelentősen megnöveli annak esélyét, hogy egy eredetileg barátoknak vagy kortársaknak szánt felvétel ellenőrizhetetlenül terjedni kezdjen.

Milliós közönséget építettek gyerekek videóiból

A spanyol Maldita.es 2025 decemberében húsz olyan TikTok-fiókot elemzett, amelyek valódi lányok és tinédzserek videóit töltötték fel újra. A felvételek eredetileg többnyire hétköznapi tartalmak voltak: a fiatalok táncoltak, énekeltek, iskolai környezetben vagy nyaralás közben szerepeltek. A húsz fiók összesen több mint egymillió követőt és hétmillió kedvelést gyűjtött, miközben több mint 3600 felvételt tett közzé. Több videó alatt felnőttnek látszó felhasználók szexuális megjegyzéseket írtak, a lányok nevét és eredeti profilját keresték, mások pedig gyermekek szexuális kizsákmányolását ábrázoló tartalmakat kínáló csatornákat népszerűsítettek.

A felvételek egy részén látható maradt az eredeti TikTok-vízjel és a kiskorú felhasználóneve.

Ez lehetővé tette, hogy az érdeklődők néhány lépéssel eljussanak a gyerek saját profiljához. Más újraközlők éppen ellenkezőleg jártak el: eltüntették a vízjelet, így a fiatal nemcsak a videó terjedését, hanem annak forrását sem tudta követni.