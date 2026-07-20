Az Odüsszeia letarolta a világ mozijait, de a görögök nincsenek elragadtatva tőle, pedig sok pénzt adtak – kormánytagok is felszólaltak Christopher Nolan új filmje ellen
Christopher Nolan új filmje már az első hétvégén az év egyik legnagyobb mozisikere lett: az Odüsszeia világszerte 264,1 millió dolláros (83,7 milliárd forint) bevétellel nyitott, ezzel messze felülmúlva a rendező korábbi premierjeit. Miközben a nézők özönlenek a mozikba, Görögországban egészen másról folyik a vita: sokan sérelmezik, hogy a részben görög állami támogatással készült produkcióban egyetlen görög színész sem kapott szerepet, Helené megformálása pedig politikai vitákat is kiváltott.
Az Odüsszeia a Nolan legjobban nyitó filmje
A Box Office Mojo jelenlegi adatai szerint az Odüsszeia első hétvégéjén 264,06 millió dollárt termelt világszerte. Ebből 124,5 millió dollár származott az észak-amerikai piacról, míg 139,56 millió dollár a nemzetközi mozikból érkezett. Magyarország is erős nyitást produkált: a film az első hétvégén 787 ezer dolláros (250 millió forint) jegybevételt ért el. A nyitóhétvége különösen figyelemre méltó annak fényében, hogy a produkció becsült költségvetése 250 millió dollár (79,3 milliárd forint) volt.
Az Odüsszeia így már néhány nap alatt a gyártási büdzsének megfelelő bevételt termelt,
még ha ebből természetesen a mozik részesedése és a marketingköltségek miatt nem is következik azonnali megtérülés.
Christopher Nolan pályafutásában ez egyértelmű mérföldkő. Az Oppenheimer 2023-ban mintegy 174 millió dolláros, a Sötét lovag: Felemelkedés pedig 248 millió dolláros globális nyitással indult, vagyis az Odüsszeia lett a rendező eddigi legnagyobb premierje. A 2026-os évben is az élmezőnybe került: kevés hollywoodi produkció tudott 250 millió dollár feletti globális nyitóhétvégét felmutatni, így Nolan filmje már az első napokban az év legnagyobb mozis eseményei közé emelkedett.
Nem térült meg az állami támogatás a görögöknek
Az Odüsszeia nemcsak történetével kötődik Görögországhoz. A produkció jelentős részét az országban forgatták, többek között a püloszi Nestor-palotában, a Voidokilia-öbölnél, Methóni váránál és az Akrokorinthosznál.
A görög állam a 2017-ben bevezetett filmes ösztönzőprogram keretében mintegy 6,5 millió euró támogatást biztosított a produkciónak, amelynek teljes költségvetése így elérte a 250 millió dollárt.
A támogatási rendszer lényege, hogy az országban forgató produkciók visszaigényelhetik költségeik egy részét, ezzel ösztönözve a nemzetközi filmgyártást.
Bár a film látványvilágát és a görög helyszínek bemutatását sokan méltatták, a hazai vita elsősorban nem Nolan történetértelmezése körül alakult ki. A legnagyobb visszhangot az váltotta ki, hogy Helenét Lupita Nyong'o alakítja, miközben Homérosz művében a szereplő egyetlen konkrét testi jellemzőjeként a „fehér karok” szerepelnek.
A döntést a görög sajtóban történészek, filmesek és irodalmárok is élénken vitatták. A bírálók szerint a szereposztás figyelmen kívül hagyja a mű kulturális hátterét, míg a támogatók azzal érvelnek, hogy a görög mitológia az egyetemes kultúra része, ezért a rendező teljes művészi szabadságot élvezhet.
A kérdés hamar politikai síkra terelődött. A görög parlamentben is képviselt ultrakonzervatív Niki párt azt kifogásolta, hogy a görög adófizetők pénzéből olyan produkció készült, amely szerintük „woke ideológiát” erőltet a görög történelemre és kulturális identitásra. Lina Mendoni kulturális miniszter ugyanakkor visszautasította a kritikákat. Szerinte az állam feladata nem az, hogy beleszóljon egy alkotó művészi döntéseibe. Az ügyben Adonisz Georgiadisz egészségügyi miniszter is megszólalt. Bár helyesnek nevezte a film támogatását, elismerte, hogy személy szerint nehezen érti Christopher Nolan szereposztási döntéseit.
Hiányolják a görög színészeket
Nemcsak Helené szerepe váltott ki vitát. Görög kulturális szervezetek és a diaszpóra képviselői azt is sérelmezik, hogy a teljes szereplőgárdában egyetlen görög színész sem kapott helyet, miközben a film az ország legismertebb nemzeti eposzát dolgozza fel. A Greek City Times nyílt levélben fogalmazta meg kritikáját, amely szerint
Görögország nem pusztán ókori díszlet, hanem élő nemzet saját művészekkel és kulturális közösséggel.
Hasonló véleményt fogalmazott meg a Hellenic American Leadership Council vezetője is, aki szerint Nolan elszalasztott egy fontos lehetőséget arra, hogy görög alkotókat is bevonjon a produkcióba. A vita ugyanakkor láthatóan nem csökkentette az érdeklődést. Görögországban a premierre gyorsan elfogytak a jegyek, miközben a film hatására ismét megugrott Homérosz Odüsszeiájának könyvesbolti forgalma.