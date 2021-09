Fintech-csúcstermékként válna az iparág királyává a Revolut

Újabb iparágban éleződik a verseny, ezúttal a BNPL (Buy Now, Pay Later, azaz vegyél most, fizess képsőbb) pénzügyi szegmens vállalatai között kezdődik a csörte.

4 órája | Szerző: Tóth Marcell

A műfajban legismertebben számító Revolut keménykezű főnöke, Nikolay Storonsky a konkurencia felvásárlásának gondolatát sem vetette még el – számolt be róla a Bloomberg. Fotó: Shutterstock A lapnak adott interjúban a „Melyik céget szeretné megvenni, ha az ár nem számítana?” kérdésre a balti származású fintech vállalat vezérigazgatója azt felelte Talán megvenném a Klarnát, az egy nagyszerű vállalkozás. Bár a felvásárlásnak csak a gondolatával játszott el, a válaszból jól kirajzolódik, hogy Storonsky figyelemmel követi a svéd cég tevékenységét, és a BNPL-piaccal kapcsolatos szándékai komolyak. Ezt alátámasztja az is, hogy a Revolut valószínűleg 2022-ben dobja piacra dobja a Klarna riválisának szánt termékét Európában. A Revolut pénzátutalási szolgáltatásként indult, már az utazási szektor meghódításával is kacérkodik, és ambíciói szerint a banki és kereskedési termékek szuperalkalmazásává szeretne válni. Ehhez az idén 33 milliárd dolláros értékelést csípett el a befektetőktől. Ugyanakkor a Klarna még ennél is nagyobbat kaszált, és 45,6 milliárd dolláros értéket szerzett, elsősorban az ezredfordulós és Z generációs vásárlók körében való népszerűségének köszönhetően. A korábban hiánypótlónak számító hitelezési forma, a BNPL használata a világjárvány idején nőtt nagyot, és a Worldpay szerint mára már 100 milliárd dolláros iparággá hízott. A modell lényege, hogy a felhasználók 30 napra elhalaszthatják a bolti vásárlások kifizetését, vagy több részletben fizethetnek, általában kamat felszámítása nélkül. A Revolut vezér optimista cége kilátásait illetően. Bár még korai ezt kijelenteni, de a mi termékünk jobb lesz, mint a Klarna terméke – nyilatkozta Storonsky. Hozzátéve, hogy a termékük lehetővé teszi majd, hogy fogyasztók bármelyik kereskedőnél vásároljanak azonnal, és fizessen később. Ezen kívül teljes szabályozottságot is ígért. Fotó: Shutterstock Ez utóbbi kulcsfontosságú lehet, ugyanis a BNPL gyors elterjedése miatt a szabályozó hatóságok aggódnak, hogy a fiatal hitelfelvevők túlságosan is belekeverednek az új rendszerbe. Szintén nem repesnek az örömtől a hagyományos bankok, akik a hitelkártya- és fogyasztási hitelezési üzletágukat fenyegető veszélyt látják a fintech-szektor eme innovációiban. A szabályozás jóval hamarabb megérkezik a 'Buy Now Pay Later' piacra, mint azt várnánk, és ez jelentősen meg fogja változtatni a szegmens dinamikát – kavarta fel az állóvizet Jes Staley, a Barclays Plc vezérigazgatója.

