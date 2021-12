Kimagasló eredményt nyújtott a Masterplast a harmadik negyedévben is. A magyar építő- és egészségipari gyártóvállalat kedvező építőipari kereslettel, alapanyag ellátási nehézségekkel és áremelkedéssel tarkított piaci környezetben is 35 százalékos forgalomnövekedést ért el. Az 50,7 millió eurós forgalomhoz hozzájárult az alaptevékenység forgalmának ár- és volumennövekedése, illetve csökkenő mértékben a tavaly decemberben indult magyarországi védőruhagyártás is.

Gyarapodott a cégcsoport kereskedelmi árrése, a leányvállalatok eredményessége, miközben a vállalat gyártóegységeinek kapacitáskihasználtsága és a termelési hatékonysága is javult.

Mindezeknek köszönhetően a negyedéves EBITDA éves alapon másfélszeresére, 6,3 millió euróra ugrott, adózott eredménye pedig a tavalyit megduplázva ismét meghaladta az 5 millió eurót.

Idén már több mint 14 millió euró nyereséget termelt a Masterplast, ezzel az egy részvényre jutó eredmény (EPS) kilenc hónap alatt közel egy euróra nőtt.

A társaság minden termékcsoportban növekedést ért el. Az értékesítés továbbra is legnagyobb hányadát kitevő homlokzati hőszigetelő rendszerek forgalma 36 százalékkal, a tetőfóliák és tetőelemeké pedig 11 százalékkal bővült. A szárazépítészeti rendszer termékcsoport a tavalyi árbevétel másfélszeresét szállította. Az ipari alkalmazások szegmens forgalma jelentősen – 73 százalékkal – ugrott meg, elsősorban a tavaly év végén elindított védőruhagyártásnak köszönhetően. A hő-hang- és vízszigetelő termékekből származó bevételek 29, az építőipari kiegészítő termékeké pedig hét százalékkal bővült.

Fotó: Nagy Norbert

A legnagyobb súlyú magyar piacon az ellátási zavarok ellenére is ki tudta szolgálni az igényeket a társaság, melynek hazai forgalma közel 80 százalékkal nőtt. Az export piacokon 60 százalékos emelkedést ért el a Masterplast, de erős volt a keresletbővülés a szlovák (46 százalék), valamint a lengyel (19) és az ukrán (16) piacokon is. Horvátországban és Németországban ugyanakkor közel negyedével esett vissza a forgalom, utóbbi piacon főként a az egészségügyi termékek eladása maradt el a vírushelyzet által fokozottabban érintett, erős bázishoz képest.

A társaság a negyedik negyedévben is hasonló üzleti környezetre számít, és stabil gyártására, erős ellátási láncára támaszkodva a bázisnál lényegesen magasabb forgalmat, valamint eredménytermelést prognosztizál.

Ezzel várhatóan teljesíteni tudja 2021-ben frissített eredménycéljait, egyúttal újabb rekord évet zárhat.

Kedvező piaci környezetben, a nagyon erős bázis időszakhoz viszonyítva is komoly előrelépést értünk el a harmadik negyedévben. Hasonlóan pozitív folytatásra számítunk, az erős építőipari konjunktúra az új építési és a felújítási szegmensben is fennmarad

– hangsúlyozta az eredmény kapcsán Tibor Dávid, a Masterplast elnöke.

Mindeközben gőzerővel dolgozunk az új középtávú stratégián, amellyel biztosítani tudjuk a vállalat dinamikus és fenntartható fejlődését. A frissített stratégiát 2022. január 18-án tartandó befektetői tájékoztatón ismertetjük a részvényesekkel

– tette hozzá Tibor Dávid.