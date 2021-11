Kutatási eredményekkel bizonyítható, hogy a Facebook és az Instagram olyan szoftverek segítségével gyűjti a 18 év alatti felhasználók adatait, amelyek nyomon követik azok internetes böngészési tevékenységét is – számolt be róla a The Guardian.

A szóban forgó adatok gyűjtésre a Global Action Plan nevű környezetvédelmi csoport, a nagy technológiai vállalatok reformját célzó Reset Australia, valamint a gyermekeknek szóló marketing ellen kampányoló Fairplay nevű szervezet kutatásai hívták fel a figyelmet.

A szóban forgó közösségimédia-platformok anyavállalata (amely akkor még Facebook néven futott, azóta már Meta lett a neve) júliusban jelentette be, hogy a hirdetők számára a fiatal felhasználók csak három kategória – életkor, nem és tartózkodási hely – alapján célozhatók meg reklámokkal, számos más lehetőség – köztük a személyes érdeklődési körük – alapján már nem lehetséges ez.

Fotó: SYLVAIN LEFEVRE / AFP

A három kampányelemző csoport kutatásának eredményei azonban azt állítják, hogy a Facebook és az Instagram megtartotta a konverziós API-ként ismert szoftverek használatát, amelyek részleteket gyűjtenek a tizenévesek webböngészési tevékenységéről is.

A Meta határozottan tagadta, hogy a vállalat algoritmus-vezérelt hirdetés-kiszolgáló rendszerét arra használta volna, hogy célzott reklámokkal ostromolja a kiskorú felhasználókat.

Mark Zuckerbergnek, a Meta vezérigazgatójának címzett nyílt levelében 44 érdekvédelmi csoport sürgette a Facebook alapítóját, hogy hagyjon fel ezzel az adatgyűjtési gyakorlattal, arra hivatkozva, hogy azt a fiatal felhasználók megfigyelésére, majd célzott marketingelésére használják.

A közleményükben felhívták a figyelmet arra is, hogy a hirdetők által kiválasztott célcsoport-besorolás, és gépi tanulás útján kiválasztott optimalizálás nem jelent kimutatható javulást a gyermekek számára, a Facebook júliusi állításai ellenére sem.

Fotó: Michihiro Kawamura / AFP

A Facebook továbbra is felhasználja a fiatalokról gyűjtött hatalmas mennyiségű adatot annak meghatározására, hogy mely gyerekeknél érne célba legnagyobb valószínűséggel az adott hirdetés.

– szerepel a kommünikében.

A nyílt levél aláírói között szerepel a 5Rights nevű szervezet is, amely a gyermekek szigorúbb online ellenőrzéséért kampányol az Egyesült Királyságban, valamint az amerikai székhelyű Center for Digital Democracy is.

A Facebook gyakorlatát vizsgáló tanulmány három hamis fiókot hozott létre, egy 13 éves és két 16 éves számára, és a kutatók ezen keresztül monitorozták, hogy a vállalat szoftvere hogyan hasznosította a felhasználók által a Facebookon, az Instagramon és a Messengeren keresztül begyűjtött adatokat, ahogy az olyan aktivitásokat, mint hogy milyen oldalakat látogattak meg, mely a helyi újságokat és ruházati kiskereskedéseket nézegették.

A kutatók megállapították, hogy a Facebook adatokat gyűjthet a gyermekek által megnyitott egyéb böngészőfülekről és oldalakról, és számos olyan információ birtokába kerülhet, mint például, hogy milyen gombokra kattintanak, milyen kifejezésekre keresnek, illetve milyen termékeket vásárolnak vagy tesznek a kosarukba. Ezeknek a konverziós adatoknak a gyűjtésére és tárolására semmi más ok nincs, mint a hirdetések finomhangolása és pontosabb célba juttatása.

Joe Osborne, a Meta szóvivője erre úgy reagált, hogy:

Téves feltételezés azt gondolni, hogy ha az átláthatósági eszközeinkben adatokat jelenítünk meg, azokat automatikusan a hirdetésekhez használjuk fel.

Állítása szerint a vállalat nem használja weboldalainak és alkalmazásainak adatait arra, hogy személyre szabott reklámokat juttassanak el 18 év alattiak számára.

A Facebook nemcsak a gyermekeknek küldött célzott hirdetések kapcsán került támadások kereszttüzébe, nemrég kiderült, hogy a legnagyobb közösségi oldal a klímaváltozással is hadilábon áll, hiszen az álhíreket nem szűri, ráadásul klímavédelmi kampánya eddig erőtlennek és szinte láthatatlannak bizonyult.