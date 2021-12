Amikor a Facebook egyik alkalmazottja 2019 augusztusában beírta a világ legnagyobb közösségimédia-platformjának keresőjébe a „klímaváltozás” kifejezést, az automatikus kitöltési javaslatok között szerepeltek a „klímaváltozást már megcáfolták” és a „klímaváltozás egy hoax” kifejezések is. Több mint egy év elteltével, 2021 elején egy másik alkalmazott hasonló jelenségre lett figyelmes, ő egy a klímaváltozás tényét cáfoló videót kapott a keresés során. Természetesen mindkét esetben a belső fórumokon azonnal jelezték a problémákat több más hasonló esettel együtt – számolt be róla a CNN Business.

Ezek a dokumentumok is szerepeltek azon bizonyítékok között, melyet Frances Haugen jogi képviselőjén keresztül benyújtott az amerikai tőzsdei felügyeletnek a Facebook elleni feljelentés részeként.

A nevét a közelmúltba Metára változtató vállalat a COP26 klímacsúcs keretein belül számos éghajlatváltozással kapcsolatot akciót bejelentett, azonban az elmúlt évek gyakorlata alapján elkötelezettségét az ügy iránt sokan megkérdőjelezik. A megítélésén nem javított az sem, hogy a Facebook mindeddig ellenállt annak, hogy a klímaváltozást tagadó bejegyzéseket teljes egészében eltávolítsa, ahogy tette azt az amerikai választásokkal kapcsolatos posztok és a koronavírussal kapcsolatos félretájékoztatásról szóló tartalmak esetében.

Mark Zuckerberg márciusi meghallgatása során azzal érvelt, hogy a félretájékoztatást abban az esetben távolítják el, ha az közvetlen fizikai kárt okoz, például a pandémiával kapcsolatosak, amelyek miatt az emberek megbetegedhetnek.

A félretájékoztatásnak azokat a típusait, amelyek nem okoznak közvetlen kárt, felcímkézzük és csökkentjük az elérésüket, de fent hagyjuk az oldalon

– tette hozzá a Facebook első embere.

Fotó: Olivier Douliery / AFP

A környezetvédelmi szakemberek szerint azonban az éghajlatváltozás közvetlen veszélyt jelent a biztonságra.

Az Egyesült Államokban az emberek az elmúlt néhány hónapban több alkalommal is szembesülhettek a szélsőséges időjárási események okozta károkkal: az Ida hurrikán több ember halálát okozta, ahogyan a nyugaton pusztító erdőtüzek és az északnyugati szélsőséges hőség is – részletezte Kathy Mulvey, a Union of Concerned Scientists klíma- és energiaügyi csoportjának felelős kampányigazgatója.

Az éghajlatváltozás nem egy jövőbeli fenyegetés, hanem a napjaink valósága – zárta gondolatait a szakember.

A Facebook erőtlen klímavédelmi kampánya

A klímavédelem érdekében és az ezzel kapcsolatos félretájékoztatás kiküszöbölése miatt a Facebook tavaly ősszel indította el az online Éghajlattudományi Központot, ahol a felhasználók számára hiteles és megbízható információkat nyújt az éghajlatváltozásról. Az akció azonban messze nem sikertörténet. Az idén szeptemberi állapotok szerint a projekt 16 országra terjedt ki, és naponta több mint 100 000 látogatót ér el.

A közösségi oldalnak abban a hónapban 1,93 milliárd aktív felhasználója volt naponta. A Meta hétfői közleménye szerint az Éghajlattudományi Központ hamarosan több mint 100 országban lesz elérhető.

A központ hatékonysága a belső dokumentumok szerint is megkérdőjelezhető, a felhasználók többségéhez el sem jut az információ. Egy kutatás rávilágított, hogy az Éghajlattudományi Központ ismertsége alacsony. Azon felhasználók közül, akik már legalább egyszer meglátogatták a központot, 66 százalék nyilatkozott úgy, hogy még nem hallott róla. Azon felhasználók körében, akik még soha nem jártak az oldalon, ez az arány 86 százalék.