A korábbi 17 382 forintról kerek 17 000-re módosította a Zwack-papírok 12 havi célárfolyamát az OTP Bank elemzője. Rátkai Orsolya ajánlása továbbra is tartás. A negyedéves jelentés alapján az elemző kiemelte, hogy a Zwack bevételei szépen visszarendeződtek az április–június hónapokban, ahogy pedig az élet egy időre visszatért a normális kerékvágásba (a nyári hónapokban és szeptemberben), valósággal kilőttek az értékesítési számok.

Mostanra viszont Magyarország elvesztette viszonylagos előnyét a tömeges immunizálásban, és újabb fertőzési hullám van kialakulóban. Bár a gazdaság gyakorlatilag minimális megszorításokkal működik, lehet kalkulálni a fogyasztás visszafogásával.

Fotó: Kallus György

A társaságnak a következő hónapokban emelkedő kiadásokra is fel kell készülnie, dráguló nyers- és csomagolóanyagokkal, s a jövedelmezőség szempontjából egyértelmű kockázat a bérinfláció is. Az ellátási és szállítási kapacitásproblémák is okozhatnak zavart a rendszeres üzleti tevékenységben, úgy, ahogy a feldolgozóipar más szegmensében. Az OTP elemzője csökkenő profitrátát vár mindezen emelkedő kockázatok miatt a Zwacktól.

A jelen üzleti év 2,3 milliárd forint üzemi eredménnyel (EBIT) zárulhat az előző időszak 1,8 milliárdja után. Az értékesítés árbevétele felkúszhat 15,5 milliárdra. Az egy részvényre eső adózott profit 884 forint lehet, a bázisév 706 forintja után. A nettó eredmény 90 százalékából lehet osztalék, amint a társaság visszatér a normál üzletmenethez.