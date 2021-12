Az idei évben az időjárás egyáltalán nem volt kegyes a kávétermesztőkkel és fogyasztókkal és az előrejelzések szerint 2022 elejét érintő La Nina jelenség sem tesz jót a hozamoknak. Éppen ezért a világ kávétermelésének 60 százalékát adó arabica fajtából akár évekig tartó hiány alakulhat ki a Bloomberg írása szerint.

Az arabica ára egy év alatt több mint 100 százalékkal nőtt és ez döntés elé állítja a kávépörkölőket és kereskedőket abban a kérdésben, hogy emelik-e áraikat.

Az áremelés alternatívája a magasabb koffeintartalma miatt keserűbb robusta fajta arányának növelése lehet a kávékeverékekben.

A válság gyökerei Brazíliában találhatók, ahol szokatlan fagyot követett aszály. A világ legnagyobb termelőjét – ahol arabicát termelnek – érintő szélsőséges időjárás hatására ráadásul

több farmer is kénytelen volt a súlyosan sérült cserjéket eltávolítani. Mivel a helyettük ültetett növények csak évek múlva hoznak termést, ez nem csak a következő kávészüretre lesz hatással.

A klímaváltozás folyamatának erősödése miatt azt sem lehet kizárni, hogy a közeljövőben nem szaporodnak meg az idei évet is jellemző szélsőséges időjárási események. Mindezek mellett a műtrágya és a munkaerő ára is emelkedik, tovább rontva a helyzeten.

Noha az áremelkedés a robustát is érintette, annak mértéke elmaradt az arabicát jellemzőtől, így az instant kávékhoz használt fajta feleannyiért kapható az árupiacokon, mint népszerűbb vetélytársa. Bár mindez arra csábíthatja a kereskedőket, hogy robustával pótolják a hiányt, sok márka és kávézó kizárólag csak az egyik fajtát használja, noha természetesen léteznek mind a két fajtát tartalmazó keverékek is.

Az olcsóbb kávé termelésében élenjáró Vietnám várhatóan az idei második szüret során is rekordtermést érhet el, a tengeri szállítmányozást érintő zavarok miatt csak lassan lesz képes a terméket a világpiacra juttatni. Azonban a kereskedők legalább abban biztosak lehetnek, hogy még ha időbe is telik, a fajta elérhető lesz.

A nyersanyagok árának emelkedése várhatóan a fogyasztókat is hamarosan eléri, többek között a Nestlé is erről beszélt. A meglóduló infláció meg is könnyíti a termék árának emelését.