A magyar piac is pozitívan korrigált az általános felpattanásban. A hétfői esést követően, kedden már az ázsiai piacok is pluszban kezdtek, s a jó hangulat Európába is beszökött. A tengerentúlon is kizöldültek a határidős jegyzések, miután oldódni látszódtak a Biden-csomag szenátusi támogatottsága körüli hét végi aggodalmak.

Fotó: Szabó Gábor / BÉT

A BUX index 0,2 százalékkal került feljebb, és 50 571 ponton zárt.

Az OTP a hét elején letört 17 ezres szintet tesztelte vissza. Bár nem bírt vele, de a bankpapír 5,38 milliárdos forgalommal, 0,45 százalékot emelkedve, 16 880 forinton zárta a napot.

A Mol árfolyama tovább sávozott 2400 és 2 450 forint között, s 1,33 milliárdos forgalommal, 0,08 százalékot araszolva, 2440 forinton zárt.

A Richter is sávozott a 8400 és 8800 forintos tartományban, de ezúttal az ellenállás felé vette az irányt. A gyógyszerpapír 550 milliós forgalommal, 0,23 százalékot emelkedve, 8695 forinton fejezte be a napot.

A Magyar Telekom árfolyamában 415 forintnál húzódik fontos akadály, onnan lefordult a kurzus, s 66 milliós forgalommal, 1,57 százalékot esve, 407 forinton zárta a napot.

Az elmúlt napokban szűk sávba szorult a forint. Az euró-forint kurzusa kedden is 367 és 369 között oszcillált, s a tőzsdenap végén 367, 51 közelében mozgott.