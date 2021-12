Visszatáncolt a forint, de ne örüljünk, nyakunkon az EKB

De még az utóbbi sem biztos, legalábbis a csütörtöki kereskedést illetően, hiszen a piacokon az is számít, előzetesen milyen devizaügyleteket kötöttek a befektetők, és mekkora mennyiségben. Jól meglátszott ez a dollár szerdai pálfordulásán: egész nap erősödött, mert a piacok szigorú Fedre számítottak, majd amikor a bejelentések tényleg megérkeztek, sokan drágábban eladták a korábban olcsóbban vásárolt dollárt, zsebre téve a profitot – és a dollár visszatáncolt, a forint meg köszönte. Hasonló, csak fordítva, még csütörtökön is megtörténhet, esetleg még akkor is, ha az EKB növekvő óvatosságot mutat az emelkedő infláció miatt, és ennek megfelelően rendezi át kötvényvásárlási programjait. Hosszabb távra azonban egy ilyen felállás támogathatja a dollárral szemben az eurót, és így a forintot is.