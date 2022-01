Szökkent a forint, az MNB-től kapott szép löketet

A forint már az MNB bejelentése előtt visszapattant, elszakadva a tovább tántorgó lengyel zlotytól és a cseh koronától, miközben a dollár tovább hasított, ismét áterősödve az 1,13-as pszichológiai határon az euróval szemben. A keleti irányból érkező nyomás ugyanakkor enyhült némileg – bár a piacokon továbbra is tartanak tőle, hogy Oroszország lerohanja Ukrajnát –, mert bár az ukrán hrivnya továbbra is gyengélkedik, a rubel szintén visszafordult a hétfői zuhanásból.

A forint, amely hétfőn az euróval szemben a 362-es szinten is átgyengült, majdnem háromhetes mélypontra, már a reggeli órákban átütötte a 360-at, majd az MB döntése után a 359,5-et is, és egyharmad százalékkal volt erősebb a tegnapi zárásnál, miközben majdnem kéthetes csúcsot ért el a lengyel zloty ellenében, 78,5 környékén, és az utóbbi napok legerősebb szintjei környékén kereskedett a kamatemelési várakozások támogatta cseh korona ellenében is.

Nagy figyelem övezi az MNB hamarosan érkező kommentárjait is,

amelyekből azt igyekeznek majd a piacon kiolvasni, várható-e további, a forintot támogató monetáris szigorítás Budapesten is.