Kedden megkezdődött az orosz-ukrán háború lehetőségének kiárazódása a piacokon.

Nagyot ment a moszkvai tőzsde, ahol a dollárban számolt RTS index több mint 5 százalékot, a rubelben számított MOEX index közel 4 százalékot emelkedett a Sberbank és a Yandex technológiai cég vezetésével.

A német DAX és a francia CAC közel 2 százalékot emelkedett, míg a lengyel WIG több mint 2 százalékot.

Ehhez képest a pesti BUX index egész napos iránykeresést követően majdnem ugyanott zárt, ahol nyitott:

0,07 százalékos emelkedéssel, 51 295 ponton fejezte be a kereskedési napot. Az OTP nem tudott elrugaszkodni a 200 napos mozgóátlagtól, mely 17 100 forintnál húzódik. A bankrészvény 10,91 milliárdos forgalommal, 0,29 százalékot csúszva 17 355 forinton zárt. A Mol az 1,79 milliárdos forgalom ellenére is beragadt, s maradt 2 648 forinton.

A 8 ezer forint alá került Richter az Erste célárcsökkentése ellenére is emelkedni tudott. Igaz, a 9 350 forintos target jelentős emelkedési potenciált jelent. A gyógyszer részvény 1,64 milliárdos forgalommal, 0,7 százalékot emelkedve, 7 950 forinton zárta a napot, A Magyar Telekom is felfelé indult, s 52 milliós forgalommal, 0,46 százalékkal feljebb kerülve, 434 forinton zárt. A nap folyamán intenzív forint erősödésnek lehettünk tanúi. Az euró-forint letörte a 354,94-nél húzódó támaszt és 354 közelébe süllyedt a kurzus. A magyar deviza együtt mozgott régiós társával, a lengyel złoty is erősödött az euróval szemben.