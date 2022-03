Az Apple több online szolgáltatása – köztük az App Store, az Apple Music és az Apple Maps – is leállt hétfő reggel – számolt be a CNET. Az Apple néhány vállalati és kiskereskedelmi rendszerét is érintette a kiesés, ami fennakadást okozott a távmunkavégzésben és a bolti eszközátvétel során is.

A leállásról szóló értesítések némelyikében az állt, hogy időszakos problémákat tapasztalhatnak a szolgáltatással kapcsolatban, míg mások arról számoltak be, hogy a szolgáltatás túl lassú lett, vagy teljesen elérhetetlenné vált.

Fotó: BROOKS KRAFT / AFP

Mindeközben az is kiderült, hogy az Apple nem hajlandó jutalékot fizetni a Google-nak. A Google TV-vel vagy Android TV-vel működő készülékekkel rendelkező fogyasztók emiatt már nem tudnak filmeket kölcsönözni vagy vásárolni az Apple TV alkalmazáson keresztül – írja a Daring Fireball blogoldal.

A Daring Fireball megjegyzi, ugyanez volt a helyzet már az Amazon Fire platformján lévő Apple TV alkalmazással kapcsolatban is. Felmerül a kérdés, hogy miért nem hajlandó az Apple olyan jutalékot fizetni, amelyet a saját ökoszisztémájában is megkövetel az alkalmazásfejlesztőktől.