Több szempontból is rendkívüli év volt a 2021-es esztendő. A koronavírus-járványhoz köthető bizonytalanság 2020-hoz hasonlóan még mindig meghatározó volt, ami a háztartások megtakarításait is befolyásolta. A bizonytalan környezetben sokan próbáltak tartalékolni a váratlan kiadásokra, elhalasztották a komolyabb összegű beszerzéseket részben a kedvezőtlen helyzet és a korlátozások miatt. Emellett a takarékoskodást tekintve is rendhagyó volt a 2021-es év. A K&H-nál ugyanis jelentősen nőtt az időskorra való felkészülésben kulcsszerepet játszó nyugdíjbiztosítási szerződések száma – közölte a társaság.

Fotó: Shutterstock

Extra lendületet adhat az eseti adójóváírás

Az elmúlt években fokozatosan növekedett az állami támogatással, azaz adójóváírással igénybe vehető nyugdíjbiztosítások száma. A 2016-tól és 2019-ig tartó időszak átlagához képest 2020-ban 6 százalékkal több szerződést kötöttek a jövő nyugdíjasai. Ehhez képest 2021-ben évben kiugró, 60 százalékos volt a növekedés

– monda Székely Pálma, a K&H Biztosító életbiztosítás és saját értékesítési csatornák vezetője. Hozzátette: „A nyugdíjcélú megtakarítást nem lehet elég korán elkezdeni, minél hamarabb belevág valaki, annál nagyobb összeget halmozhat fel a nyugdíjkorhatár eléréséig.” A szakember szerint a nyugdíjbiztosítással történő takarékoskodás elkezdésére, valamint a már meglévő megtakarítások növelésére alkalmat adhat az arra jogosultaknak a 2022 februárjában az szja-visszatérítésből származó, családonként akár több 100 ezer forintos adóvisszatérítés is.

Sokatmondó számok

A nyugdíjbiztosítási szerződéssel már rendelkezők fokozatosan egyre többet tesznek félre a K&H adatai szerint. Székely Pálma a legfrissebb adatokat ismertetve közölte: 2020-ban a több éve futó rendszeres nyugdíjbiztosítási szerződéseknél a befizetések átlagos összege 4,4 százalékkal volt magasabb, mint a 2016 és 2019 közöti időszakban. A 2021-es év pedig további 3 százalékos emelkedést hozott. Az új szerződéseknél még jelentősebb bővülés látható, az átlagos havi díjak 2016 és 2020 között 25 százalékkal emelkedtek, erre jött 2021-ben ugyancsak 3 százalékos emelkedés.

A K&H szakember kiemelte: „Az átlagos befizetések összegének növekedése a tudatosság fokozódására utal, ezt jelzi az is, hogy egyre többen ismerik fel, hogy érdemes minél előbb megkezdeni a spórolást. A K&H-nál 2016-ban a nyugdíjbiztosításos ügyfelek csupán 7 százaléka volt 30 év alatti, 2021-re már másfélszeresére nőtt a fiatalabb korosztály aránya, 11 százalékra. Az összes nyugdíjbiztosításos ügyfelet nézve az átlagéletkor 43 év, ami a várakozásaink szerint a jövőben tovább fog fiatalodni.”