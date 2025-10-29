Deviza
Így néz ki a magyar gazdaság jelene és jövője – ingatlanpiac és autógyártás (x)

Az Otthon Start program és a társasházi építményjog új lendületet adhat az építőiparnak, miközben a járműgyártás a német visszaesés és a kínai gyártók térnyerése között keresi az irányt. A várható kamatcsökkentési ciklus és a munkaerőpiaci átrendeződés a nagyvállalatok stratégiáit is újraírhatja. Aktuális folyamatokról és gazdasági kilátásokról beszélgettünk Balogh Péterrel, az MBH Bank ügyvezető igazgatójával.
A podcast vendége: Balogh Péter, az MBH Bank ügyvezető igazgatója
Szerkesztő: P. A. R.
2025.10.29, 07:32

A teljes nemzetgazdaságot fellendítheti a szeptember elsejével indult Otthon Start program. Az MBH Bank ügyvezető igazgatója a VG Podcastben elmondta, hogy nagyon nagy volt a roham az ingatlanpiacon az utóbbi időszakba. Balogh Péter hozzátette, hogy értelemszerűen először a használt lakásokért indult el a verseny, de hamarosan az új ingatlanok is a parkettre lépnek. Emellett a magyar gazdaság másik fontos ágazatáról, a járműgyártásról is sok szó esett a beszélgetésben.

A VG Podcast friss adását itt hallgathatják meg:

 

A kiemelési rendelet, valamint a társasházi építményjog bevezetése élénkíteni fogja a kínálati oldalt a magyarországi ingatlanpiacon. Az előbbinek a lényege, hogy az Otthon Startnak megfelelő lakópark- és társasházépítések, megfelelő feltételek mellett, kiemelt beruházásnak minősülhetnek, amivel a bürokratikus terhek jelentősen csökkennek. Ennek célja, hogy az új otthonok minél előbb felépülhessenek. Az utóbbi rendelet pedig lehetővé teszi, hogy még a helyrajzi számok megszerzése előtt, a tervezőasztalon is hitellel finanszírozhatók legyenek az ingatlanok, így a kivitelezők és a megrendelők is nagyobb biztonságban lehetnek.

Ezekkel a jogszabályokkal és az Otthon Starttal együtt a következő években nagyon sok új lakás kerülhet a piacra, ami az árakat is kordában tarthatja.

Az autóipar továbbra is a magyar gazdaság egyik legfontosabb lába

A magyar járműgyártás, a német gazdaság gyengélkedése miatt, nem tudja a várt teljesítményt produkálni. Azt viszont ki kell emelni, hogy Magyarország letette a voksát az elektromobilitás mellett, és ez hamarosan kifizetődik. Azt sem érdemes elfelejteni, hogy már mind a három német prémiummárka telepített gyárat Magyarországra. A debreceni BMW-üzemben elektromos modellek gördülnek majd le a futószalagokról, miközben a kecskeméti Mercedes gyár is kapacitásbővítésre készül.

Az ingatlanpiac és építőipar, a járműgyártás, valamint a nagyvállalatok legfontosabb fejleményeiről a VG Podcastben hallhatnak bővebben.

Részletek a beszélgetés tartalmából:

  • Az ingatlanpiac és az építőipar a nemzetgazdaság jelenlegi legfontosabb ágai (01:45)
  • Az Otthon Start konzerválja a hazai ingatlanárakat (04:00)
  • A társasházi építményjog rendszere (07:50)
  • A német gazdaság gyengélkedése húzza vissza a magyar autógyártást (10:30)
  • Magyarország az elektromos meghajtás mellett tette le a voksát (16:30)
  • A vállalati szektor a munkaerő kérdésre keresi a megoldást (21:20)
  • Erre van szüksége a hazai cégeknek a beruházások felpörgetéséhez (28:00)

