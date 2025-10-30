Deviza
Jön a modern panelkorszak – 2027: a költözés éve

A Négyzetméter Fix 3 legújabb adásában Markovics Béla, a Mapei Kft. ügyvezetője értékelte az Otthon Start hatásait: az építőipar új mozgásba lendül, a leállított nagy projektek sorra indulnak újra, a költözhető új lakások pedig 2027-re várhatóak. Az adásban szó esik a megemelt felújítási támogatásokról, a mai „modern panelek” minőségéről és arról is, hogyan találjunk valóban megbízható szakembert.
A podcast vendége: Markovich Béla, a Mapei Kft. ügyvezetője
Szerkesztő: P. A. R.
2025.10.30, 10:36

Az építőipari árak nem nőnek drasztikusan az idei év végén, illetve a Mapei Kft. ügyvezetője 2026-ra sem vár számottevő drágulást. Markovich Béla szerint az építőanyagok az általános infláció mértékét követik a jövő évben. Körülbelül 4,5-5 százalékos növekedést vár. Összességében a szakértő szerint a elindul hazánkban az építkezési láz, 2027 végétől pedig rengeteg új lakás jelenik majd meg az ingatlanpiacon. Markovich egy új panelkorszak kezdetét is előre vetítette.

A Négyzetméter Fix 3 legújabb epizódját itt hallgathatják meg:

Több építkezés még idén elindul, a kivitelezők a rajtvonalnál állnak. Nagyon fontos, hogy az építkezéseket az utóbbi időben több több jogszabály is támogatta. A kiemelési rendelet lehetővé teszi, hogy a 250 lakást magukba foglaló lakópark, vagy társasház építések nemzetgazdaságilag kiemelt projektnek minősüljenek, ha a lakások legalább 70 százaléka megfelel az Otthon Start program feltételeinek. Ez azt jelenti, hogy az érintett projektek sokkal gyorsabban végére érhetnek a bürokratikus folyamatoknak és hamarabb nekiállhatnak felépíteni az otthonokat.

Ki kell még emelni a társasházi építményjog rendeletet is, ami lehetővé teszi hogy olyan lakások vásárlása is finanszírozható legyen hitelből, melyek még nem rendelkeznek helyrajzi számmal. Természetesen az Otthon Start is felvehető lesz ezekre a lakásokra. A rendelet lehetővé teszi, hogy a vásárlók kvázi a tervezőasztalról vegyenek lakást. Így a kivitelezők hamarabb juthatnak forráshoz, így az építkezés biztosítva lesz, miközben a vásárló osszú hónapok, akár évek áremelkedését spórolhatja meg.

Mindemellett az is fontos, hogy a felújítási támogatást a kormány az eddigi 3+3 millió forintról 5+5 millió forintra emelte, vagyis aki házat, vagy lakást vett, az hozzájuthat a felújításhoz szükséges forrásokhoz is.

A kérdés már csak az, hogy lesz-e megfelelő szakembergárda ezeknek az építkezéseknek a megvalósításához. Markovich Béla szerint igen, ám ara felhívta a figyelmet, hogy mindenki szánja rá az időt a megfelelő mesterek megtalálására. A szakértő szerint fontos, hogy olyan emberrel építtessünk, akinek megfelelőek a referenciái, illetve soha ne a műszaki ellenőrökön spóroljunk, akik még időben észrevehetik azokat a hibákat, amik később milliókat vehetnek ki a családi kasszából.

A korábbi podcastjeinket itt hallgathatják meg.

