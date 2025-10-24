Deviza
Magyar gazdaság
Széchenyi Kártya Program
Szabados Richárd
podcast

Lecsaptak a magyar vállalkozások a kedvezményes hitelre: sorra érkeznek az igénylések

Hatalmas az érdeklődés a fix 3 százalékos vállalkozói hitelek iránt, miután október elejétől a kormány döntése értelmében 4,5 százalékról 3 százalékra csökkent a Széchenyi Kártya Program hiteleinek kamatszintje. A Nemzetgazdasági Minisztérium kis- és középvállalkozások fejlesztéséért, technológiáért és védelmi iparért felelős államtitkára, Szabados Richárd volt a Világgazdaság Exkluzív vendége.
A podcast vendége: Szabados Richárd, kis- és középvállalkozások fejlesztéséért, technológiáért és védelmi iparért felelős államtitkár
Szerkesztő: Zováthi Domokos
2025.10.24, 09:00
Október 10-ig több mint 1100 cég nyújtott be hiteligényt, összesen 54 milliárd forint értékben – mondta Szabados Richárd, a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) kis- és középvállalkozások fejlesztéséért, technológiáért és védelmi iparért felelős államtitkára. Kiemelte: ez a szeptemberi rekordhónap volumenének csaknem fele, mindössze egy hét alatt.

Szabados Richárd beszélt a Széchenyi Kártya Folyószámlahitel Max+-ról: lecsaptak a lehetőségre a vállalkozások / Fotó: Hegedüs Róbert

A fix 3 százalékos vállalkozói hitel termékcsomagja hét különböző hitelterméket foglal magában, amelyek közül a vállalkozások a céljaiknak – például beruházáshoz vagy a napi működéshez kapcsolódóan – legmegfelelőbbet tudják kiválasztani – emlékeztetett az államtitkár. Kiemelte: a program likviditási típusú termékeire kiterjesztett 3 százalékos kamatozás egyértelműen a magyar kkv-k stabilitását és fejlődését szolgálja. Ezt a célt úgy segítik elérni, hogy a magas piaci kamatok mellett jóval kedvezőbb feltételekkel juttatják forráshoz a kkv-kat.

 

A kamara tolmácsolta a Nemzetgazdasági Minisztérium felé a vállalkozások kamatcsökkentési igényét, ennek alapján jól láthatóvá vált, hogy

komoly kereslet mutatkozik a likviditást biztosító hitelekre is.

Ha a vállalkozások fejlesztenek, az mindenkinek jó

Szabados Richárd arról is beszélt, hogy hazánkban a piaci kamatok még mindig 8-12 százalék körül mozognak, a 3 százalékos fix kamat tehát versenyképességi kérdés: ez az a szint, amely lehetővé teszi, hogy

  • a magyar kkv-k fejlesszenek,
  • innováljanak,
  • és megtartsák

a munkahelyeket. Idén a kamattámogatásra szánt 260 milliárd forintos költségvetési forrás a gazdasági növekedés egyik legjobban megtérülő eszköze, hiszen a vállalkozásokon keresztül termelő beruházásokat és adóbevételt is generál.

Ahogy azt megírtuk, Orbán Viktor miniszterelnök Nagy Elekkel, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnökével két hete jelentette be, hogy a kkv-k számára fix, 3 százalékos hitelt nyújt a kormány a Széchenyi Kártya Programon keresztül.

