INA: harmadára zuhant a Mol horvát leányának profitja

A tavalyinál szerényebb teljesítményről számolt be csütörtök délután a Mol horvát leánycége: az INA minden főbb soron csökkenő eredményről számolt be a harmadik negyedévre vonatkozóan.

A főbb soron szinten maradt az INA eredménye, a profitja ellenben harmadára zuhant a harmadik negyedévben / Fotó: DPA Picture-Alliance via AFP

A Mol irányítása alatt álló, a magyar olajcég 49,1 százalékos és a horvát állam 44,8 százalékos tulajdonában lévő energiaipari vállalat bevétele éves alapon 5,6 százalékkal mérséklődött, 1,085 milliárd euróra.

Hamadára zuhant az INA nyeresége

Az iparágban leginkább figyelt, újrabeszerzési árakkal becsült (CCS) tisztított eredmény (EBITDA) ugyanakkor az egy évvel korábbi szint közelében maradt, a 179,9 millió eurós tétel mindössze 3 százalékkal maradt el attól.

A zágrábi székhelyű olajipari vállalat adózott nyeresége viszont a tavalyi harmadára, 49,7 millió euróra zsugorodott.

A két fő üzletág közül a kutatás-termelés (upstream) EBITDA-ja 23 százalékkal 61,9 millió euróra csökkent a kissé alacsonyabb kihozatal és a mérséklődő nyersanyagárak miatt.

Az INA hordónként átlagosan 65 dolláros olajárral dolgozhatott július és szeptember között, szemben a tavalyi 70 dolláros szinttel.

A finomítást és a kiskereskedelmet magában foglaló üzletág ebben az iparági környezetben is jól teljesített. A CCS EBITDA eredmény-hozzájárulása bő másfélszeresére, 121,6 millió euróra ugrott.

Ehhez kellett az is, hogy a finomított termékmennyiség 4 százalékkal bővüljön, és az 508 egységből álló benzinkúthálózatának forgalma is kissé emelkedjen.

A szénhidrogénárak csökkenése és a termelés természetes visszaesése okozta folyamatos kihívások ellenére az INA 2025 első kilenc hónapjában minden üzleti szegmensben stabil eredményeket ért el

– mondta el a jelentés kapcsán Ortutay Zsuzsanna, az INA igazgatótanácsának elnöke.

Az eredményszámok mellett az INA azt is közölte, hogy a rijekai finomító korszerűsítési projektje 98 százalékban elkészült. Az építési munkálatok szeptember végére szinte befejeződtek, és az összes működési területen folynak a tesztelések.