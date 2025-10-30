Napi 15 eurós idegenforgalmi adót vezetnének be a magyarok egyik kedvenc üdülőhelyén

Spanyolország turistaparadicsomai egyre nehezebb helyzetbe kerülnek, mert bár jelentős részben a turizmus bevételeire támaszkodnak, mindeközben egyre inkább szembesülnek a tömegturizmusból származó problémákkal is. A Baleár-szigeteken például a lakosság közel negyede dolgozik közvetlenül a turizmusban, ennek ellenére széles körű az elégedetlenség. Ezért a tervek szerint napi 15 eurós díjat számítanának fel az oda látogató turistáknak.

A tömegturizmus körüli viták felforrósodnak a Baleár-szigeteken – a képen Mallorca, amely a magyaroknak is egyik kedvenc nyaralóhelye / Fotó: Michael Runkel / Robert Harding RF

A tömegturizmus körüli viták felforrósodtak a Baleár-szigeteken

Rengeteg demonstráció volt idén a szigeteken; emberek ezrei vonultak végig Palma és más városok utcáin, plakátokat és transzparenseket cipelve olyan szlogenekkel, mint a „Turista, menj haza!” vagy „A te luxusod a mi nyomorúságunk”. A tiltakozók elsősorban a hostelek és Airbnb-bérlemények miatt háborogtak, amelyek megtizedelték a megfizethető lakhatást, de az erőforrások, például az utak és a víz túlzott használatát, valamint a részeg turisták tombolását is sérelmezték. Noha a helyi hatóságok már több szigorítást is eszközöltek a túlturizmus visszaszorítására, a Munkavállalói Bizottságok Szakszervezete (CCOO) szerint ez még mindig nem elég.

A szakszervezet azt szeretné elérni, hogy az idegenforgalmi adót, amely mind a négy szigeten érvényben van, növeljék meg napi 15 euróra (körülbelül 6 ezer forintra) fejenként. Ez a díj jelenleg a magasabb kategóriájú szállások esetében 4 euró éjszakánként, míg a hosteleknél és kempingeknél mindössze 2 euró.

A szervezet szerint az adó növelése mindenekelőtt arra lenne jó, hogy a Baleár-szigetek világosan jelezze; a főszezonban nincs hely még több turistának. A CCOO főtitkára, José Luis García úgy fogalmazott, hogy ha a megnövelt díj mégsem akadályozza meg a túlturizmust, akkor a pluszpénzt legalább a munkahelyi körülmények és a lakhatás javítására lehetne fordítani. A CCOO emellett bérletidíj-korlátozást, valamint 40 ezer új szociális lakás létrehozását is szorgalmazza a helyi lakosok számára. Ezeket is részben a megnövelt idegenforgalmi adóból finanszírozná.

