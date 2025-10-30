Kifulladásig vették a magyar papírokat és a forintot
A BUX délelőtt még csúcsot döntött 107 403 pontnál, majd korrekció indult. A pesti parkett vezető indexe 106 989 ponton, minimális csökkenéssel zárt. A forint délutánra kifulladt, és ráült egy támaszra.
Amerika: lejtőn a Meta és a Microsoft, hegymenetben az atomipar
Közel 12 százalékot szánkázott a Meta, de a Microsoft is bő 3 százalékot csúszott a mai kereskedésben.
- Felemás számokat jelentett a Meta: miközben a negyedéves bevétel 26 százalékot ugrott, s először haladta meg az 50 milliárd dollárt, a 20,5 milliárd dolláros működési eredmény pedig 6 százalékkal felülmúlta a Wall Street várakozásait, a kiadások ennél is gyorsabb ütemű növekedése aggodalmat keltett. A vállalat ugyanis agresszíven növeli az MI-beruházásokat.
- Hasonló a helyzet a Microsoftnál: a vállalat negyedéves bevétele meghaladta az előrejelzéseket, és az Azure felhőüzletága 40 százalékkal bővült, de jelentősen nőttek a mesterséges intelligenciával kapcsolatos kiadások.
A széles piacot leképező S&P 500 szűk 1 százalékot, míg a technológiai fókuszú Nasdaq Composite bő 1 százalékot szánkázott.
Eközben a klasszikus Dow Jones ipari átlag fél százalékot pattant.
Nagyot pattantak a kanadai uránrészvények, miután az uránbányászattal és nukleáris fűtőelemek gyártásával foglalkozó vezető kanadai-amerikai vállalat, a Cameco és a Brookfield Asset Management október 28-án partnerségi megállapodást kötött az amerikai kormánnyal. A terv szerint
80 milliárd dollár értékben építenek új atomreaktorokat az Egyesült Államokban.
A projekt célja a mesterséges intelligencia által támasztott megugró energiaigény kielégítése.
A Cameco árfolyama 20 százalékot ugrott, a NexGen Energy 11 százalékot emelkedett, a Denison Mines pedig 10 százalékot.
Pesti parkett: a nap sztárja a Waberer’s, de az OTP is csúcsot döntött
Az OTP délután tette közzé, hogy a Moody’s Ratings hitelminősítő intézet az OTP Jelzálogbank Zrt. hosszú lejáratú forint kibocsátói Baa3 minősítését megerősítette és a kilátását negatívról stabilra változtatta, a hosszú lejáratú forint és deviza partnerkockázati minősítéseit Baa1-ről A3-ra változtatta, a rövid lejáratú forint és deviza partnerkockázati minősítésinek P-2 besorolását pedig megerősítette.
A bankrészvény
napközben 31 810 forintnál új rekordot állított be,
majd 31 720 forinton zárt, ami minimális emelkedés.
A Mol 2996 forinton fejezte be a napot, bő fél százalékot csúszott.
A Richter 10 450 forinton zárt, ami szűk félszázalékos emelkedés.
A Magyar Telekom 1780 forinton zárta a napot, bő 1 százalékos eséssel.
A 4iG 3670 forinton zárt, ami bő 3 százalékos esés.
A Rába közgyűlése ma úgy döntött, hogy a saját részvények vonatkozásában nem fogadja el a 4iG leánycégének nyilvános vételi ajánlatát, továbbá a Széchenyi István Egyetemért Alapítvány 20 százalékos pakettje esetében nem él a vételi jogával.
A részvény 3590 forintig zuhant, ami bő 10 százalékos kiárazódás.
A nap sztárja a Waberer’s volt, mely 5560 forintig ment, majd 6 százalékot emelkedve.
Délutánra kifulladt a forint
Tegnap még úgy tűnt, eleshet a 387,40-os támasz az euró-forint árfolyamában, mely egy Fibonacci-szint. Még ma délelőtt is volt egy nagyobb nekirugaszkodása a magyar devizának. Többször is 388,2 közelébe szúrt le a kurzus, ám délutánra kifulladt a forinterősödési hullám.
A kurzus ebéd után keményen visszatesztelte a korábban letört 388,50-os támaszt.
Rövid időre 389 fölé szúrt a jegyzés, majd 388,50 közelébe süllyedt, s immár felülről feszegeti a technikai szintet a forint.
Felfelé tekintve a 30 napos mozgóátlag lehet a következő ellenállás 389,88-nál, majd meghatározó akadály az április óta tartó csökkenő trendvonal és az 50 napos mozgóátlag 391 közelében.
Tőzsdezáráskor az euró-forint szinte ráült a 388,50-os támaszra.