Jelentős emelkedéssel zárták a kereskedést a vezető tőzsdeindexek a szerdai kereskedést, miután a Fed 75 bázispontos emelést jelentett be, amire 1994 óta nem volt példa. A tőzsdék már a nap kezdetén felfelé indultak meg a hétfői zuhanás, majd a keddi stabilizálódást követően és a 75 bázispontos emelést is készpénznek vették a döntést megelőzően is, ám annak nyilvánosságra hozatalát követően még feljebb mozdultak, amin Jerome Powell sajtótájékoztatója sem változatott érdemben. A nap végére a Dow Jones 0,95 százalékot, az S&P 500 1,41 százalékot, míg a Nasdaq 2,49 százalékot erősödött.

Fotó: Shutterstock

A tőzsdék emelkedését ismét a kockázatos eszközök hajtották, míg az idei év legjobban teljesítői, olajipari részvények a negatív tartományban maradtak, annak ellenére, hogy a Nemzetközi Energiaügynökség szerdán közzétett előrejelzése 2023-ra is rendkívül szoros olajpiacot jósol, ahol gondot okozhat az, hogy a kínálat nem lesz képes lépést tartani a kereslettel. A sokszor hitelből finanszírozott növekedési részvényeket kibocsátó cégek ezzel szemben szárnyaltak, noha a pénzügyi kondíciókat , így a hitelek költségeit is jelentősen szorosabbra húzza a kamatdöntés. A kockázatos eszközök szárnyalását még jobban aláhúzza, hogy az elmúlt napokban zuhanó kriptoeszközök is magukra találtak és felfelé indultak meg.