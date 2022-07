A májusi 0,1 százalékos visszaesés után júniusban a vártnál 0,9 százaléknál is gyorsabban, egy százalékkal nőtt a kiskereskedelmi forgalom az Egyesült Államokban– tette közzé pénteken a kereskedelmi minisztérium. A fogyasztók az elmúlt hónapban egy sor olyan árura is többet költöttek, amelyeknek az ára megugrott. Emelkedett a bútorok forgalma, nőttek az élelmiszer-eladások és a benzinkutaknál is többet tankoltak az amerikaiak. Sőt, az éttermek sem fogták vissza magukat, pedig az étlapokon is magasabb árak szerepelnek.

Az amerikai kormány által készített más gazdasági adatközlésekkel ellentétben a kiskereskedelmi forgalom mutatóit nem igazítják ki az inflációval. Vagyis a magasabb értékesítési adatok jórészt a magasabb árakat tükrözik, nem pedig a több vásárlást. De a kereskedelmi egységek szerint a fogyasztók továbbra is erős pénzügyi pozícióban vannak.

Fotó: Shutterstock

A The Wall Street Journal kiemelte, hogy a munkaerőpiac stabil, általánosak a béremelések, és a karantén idején felhalmozott megtakarítások miatt a háztartások pénzügyi helyzete is erős. Ezzel magyarázható, hogy a fogyasztókat a rekordinfláció sem téríti el a vásárlástól.

Igaz, az elmúlt hetekben kissé aláásták a fogyasztói hangulatot: a Michigani Egyetem fogyasztói hangulatindexe júniusban historikus mélypontra zuhant.

A rekordinfláció ellenére is erős fogyasztást magyarázhatja, hogy az amerikai háztartások az elmúlt hónapokban több mint 100 milliárd dollárt éltek fel a pandémiás megtakarításaikból.

Az infláció ellenére erős az általános kereslet, a fogyasztók még mindig elég sok pénzt költenek– mondta Jeff Harmening, a General Mills vezérigazgatója.

Fotó: Shutterstock

Az amerikai tőzsdei lap szerint nehéz megítélni, hogy a fogyasztói kiadások meddig dacolhatnak még az inflációval.Bár a munkaerőpiac továbbra is kínálati jellegű és a munkanélküliség történelmileg alacsony, egyre több amerikai érzi úgy, hogy a megélhetési költségei gyorsabban emelkednek, mint a jövedelme.