Erősödött a forint a vezető devizákkal szemben pénteken reggel a csütörtök esti szintekkel összevetve.

Hét órakor az euró árfolyama 405,60 forint volt, alacsonyabb a csütörtök esti 406,32 forintnál. A svájci frank jegyzése 412,07 forintról 411,57 forintra csökkent, a dolláré pedig 405,06 forintról 404,35 forintra gyengült. Az euró jegyzése a csütörtök esti 1,0037 dollárról 1,0031 dollárra csökkent reggelre.

Fotó: Veronika Havas / Getty Images

Kedden két évtized óta a legközelebb került az euró-dollár devizapáros az úgynevezett paritáshoz, tehát ahhoz, hogy a két deviza értéke kiegyenlítődik, ám várhatóan a történet itt még nem ér véget, fel kell készülni a trend folytatódására, vagyis arra is, hogy a dollárért egyre több eurót kell majd adni.

Az euró árfolyama 2002-ben, a készpénzként való bevezetésekor 0,8 dollár körül mozgott, 2006 folyamán 1,3 dollár körül stabilizálódott, majd a dollár romlása miatt 2008-ra közel 1,6 dollárig emelkedett, 2009-ben viszont 1,4 dollárra esett vissza.

A lélektani szint felé gyengülés negatív trend volt a forint számára is, hiszen az euró gyengülésére látszólag paradox módon, ám nagyon is logikusan, a forint – akárcsak a többi európai uniós valuta – általában még nagyobb értékvesztéssel reagál. Ha az euró eléri a mélypontot, amely után már nem várják tovább gyengülni, az jó hír lenne, de a közös valuta árfolyamára sok veszély les továbbra is.