Egy hét alatt 7 ezer forint közeléből 8200 forint magasságába emelkedett a Richter árfolyama. Ebben az erős felpattanásban többször az OTP forgalmát is felülmúlva, szinte a hátán vitte hegymenetben a tőzsdét a gyógyszerrészvény. Ennél is érdekesebb, hogy több egymást követő kereskedési napon is megfigyelhettük azt a parkettjelenséget, hogy a forgalom nagy része a zárás előtti kereskedésben realizálódott.Ilyenkor az árfolyam-befolyásolás lehetősége szokott felmerülni, vagy az intézményi befektetők zsákolása. Most az utóbbi esélyesebb. Az alacsony likviditású magyar piacon nehéz teljesíteni a napi tervet, ezért az utolsó fél órában belehúznak az alapkezelők.

Fotó: Kallus György / Világgazdaság

Vélhetően az intézményi befektetők megkezdték az alulsúlyozott pozíciók visszaépítését, amit a menedzsment pozitív profit warningja is megerősített – mondta a VG-nek Vágó Attila, a Concorde vezető elemzője.

A gyógyszerrészvény árfolyama július 13-án vett hatalmas lendületet, amikor Orbán Gábor, a vállalat vezérigazgatója a Bloombergnek megerősítette, hogy az orosz agresszió ellenére teljesíthetőnek tartja a gyógyszergyártó idei üzleti tervét. Korábban kevésbé derűlátón nyilatkozott a menedzsment, bár három hete a HVG-nek adott interjújában Orbán Gábor már úgy fogalmazott: forintban számítva teljesülhet a terv.

A technikai kép is izgalmas, hiszen a kurzus már a hét elején áttörte a 200 napos mozgóátlagot 7800 forintnál, s a következő ellenállás a 8350 forintnál húzódó Fibonacci-szint, amely már szó szerint technikai megálló lehet.

Az RSI indikátor már túlvettséget jelez, ezért a 8350 forintos szint elérése után negatív korrekció valószínűsíthető, bár az irány továbbra is felfelé mutat– mondta a VG-nek Varga Zoltán, az Equilor szenior elemzője.

A fundamentális elemzések nagy felértékelődési potenciált ígérnek 12 hónapos horizonton. Az HSBC a napokban a Richter célárát 9200 forintra emelte a korábbi 7800 forintról, de a Concorde ukrajnai konfliktussal diszkontált célára is 9900 forint. A Refinitiv szerint a célárak mediánja 9350 forint. A legmagasabb értékelést, 10 600 forintos célárral a lengyel Santander adja. Az Erste 9350 forintra céloz.



Augusztus elején jelent a gyógyszercég, s a féléves számok eligazítást adhatnak a befektetőknek egyebek közt arról is, miként érintette a céget, hogy az euróval szemben paritásig erősödött dollár. És nyilván a jelentős kockázatot hordozó oroszországi jelenlétre is kíváncsi a piac.