Az Amerikát is perzselő hőhullám a tengerentúli földgázárak irányát is megfordította. A júniusi árzuhanás után, ebben a hónapban 48 százalékos emelkedést hozott a földgáz határidős piacán. Ahol a jegyzések 8 dollár fölé ugrottak, egymillió brit hőegységre vetítve. Ami kioltotta a múlt havi reményeket, hogy az infláció már tetőzött. És miután az előrejelzések szerint a kánikula augusztusig is kitarthat, ezért a kulcsfontosságú nyersanyagok további áremelkedésével kell számolni. Nem csak a földgáz ára ugrott meg, de a szén iránt is egyre nagyobb a kereslet az áramtermelők részéről, hogy a villamosenergia-termelés lépést tudjon tartani a légkondicionálók megnövekedett fogyasztásával.

Fotó: Jim Watson / AFP

Bár az előző két nyár is szokatlanul forró volt, a tengerentúli gázkereskedőket mégis meglepte a nyári gázigény. Miután június elején egy tűzeset miatt lezáták a Freeport LNG Houstontól délre fekvő exportterminálját, a piac automatikusan eséssel árazta a kieső külföldi keresletet. Ám a szikrázó napsütés leégette ezt a spekulációt.

Az időjárás annyira forró, hogy az egész országban bekapcsolták a légkondicionálókat, s a hazai kereslet növekedése jóval felülmúlta az exportkiesést - mondta a Wall Street Journalnak Eli Rubin, az EBW Analytics energetikai tanácsadó elemzője. Szerinte, a kiugró nyári kereslet megakadályozhatja, hogy elegendő fűtőanyagot tároljanak télire, s növelheti az áremelkedés és földgázhiány kockázatát.

Korábban a szén pótolta a nyári extra energiaszükségletet, egyúttal kordában tartotta a gázárakat. Az amerikai energiaszektor azonban 2010 óta a széntüzelésű termelőkapacitásának egyharmadát nyugdíjazta, ami azt jelenti, hogy a hőerőművek egy része már nem tud szénre váltani, ha a gázárak elszaladnak. Míg rugalmas erőművek a szintén magas, egy év alatt megháromszorozódott, szénárakkal küzdenek, ami elsősorban a bányaszat leépítésével magyarázható.

A földgáz ára nem csak az energiaszámlában jelenik meg, hanem megnöveli a műtrágya, az acél, a cement, a műanyag és az üveg előállításának költségeit is. Vagyis széles palettán gerjeszti az inflációt.

Bár a piaci egyensúly megbillenéséhez a hőhullám mellett nagyban hozzájárultak a keresleti oldal egyéb tényezői, különösen az ukrajnai háború és az Oroszország elleni szankciók miatt hirtelen megjelenő európai vevők. De a kínálati oldalról sem szabad elfeledkezni. Az amerikai termelők évek óta hanyagolják a kutatás-fejlesztést. Nem véletlenül, mert az egész ágazatot sújtja a gazdaság zöldülése, ami a befektetők elpártolásával járt. Ezért kőolajipar a profitot osztalékra és részvény visszavásárlásokra fordítja, hogy megtartsa maradék befektetőit. Az amerikai földgázkészletek a múlt héten 12 százalékkal az ilyenkor szokásos mennyiség ötéves átlaga alatt zártak.

A nyári hőség nem csak a gázárak és a szénárak miatt okoz fejtőrést az amerikai áramtermelőknek. A nyugati szárazság idén jelentősen csökkentette a vízenergia-termelést is. Az Energy Information Administration nemrégiben úgy becsülte, hogy a kaliforniai vízerőművek eneriatermelése az idei nyáron a normál érték felére csökken, ha az aszály továbbra is fennáll.

A csúcsigény kielégítése érdekében az áramtermelők a legmelegebb napokon az elavult erőművi blokkokat is beindítják, ám ezek már nem hatékonyak és gyakran kétszer annyi fűtőanyagot égetnek el, mint modernebb társaik. Tovább növelve a földgázkeresletet, még feljebb hajtva az árjegyzést.

Egyre rosszabb hatásfokkal termelünk áramot, csakhogy világítsanak a lámpák, s ne boruljon sötétbe Amerika - mondta az amerikai tőzsdei lapnak Eli Rubin, az EBW Analytics elemzője.