Múlt héten elkezdődött a második negyedéves gyorsjelentési szezon, amelyben a vállalatok jövőbeli kilátásai lehetnek a befektetők fókuszában, mivel a folyamatosan emelkedő kamatkörnyezet, az inflációs nyomás, az orosz–ukrán háború hatásai és a globális ellátási láncokkal kapcsolatos problémák könnyen nyomást helyezhetnek a vállalati profitokra, marzsokra és ronthatják a cégek jövőbeli profittermelő képességét.

A globálisan iránymutató S&P 500 részvényindex vállalatai 10,6 százalékos bevételt és 5,7 százalékos profitnövekedést érhettek el az elemzők szerint. Ezek az adatok – összehasonlítva a korábbi negyedévekkel – jelentős lassulásnak számítanak, és nagyon hosszú idő óta ez lehet az első negyedév, amikor a vállalatoknak nem sikerül két számjegyű átlagos egy részvényre jutó eredménynövekedést realizálniuk.

Érdemes figyelembe venni, hogy már több cég is

profitfigyelmeztetést adott ki a negyedéves jelentések előtt

, miszerint nem fogják elérni a korábban kitűzött eredményeiket.

Az S&P 500 részvényindex szektorai közül egyedül a pénzügyiben várható visszaesés a bevételeket tekintve, a többiben tovább nőhettek a bevételek az előző év azonos időszakához képest. Várhatóan a legnagyobb emelkedést az energiaszektor érte el, ahol minden alszegmensben jelentős bővülés várható. A bevételek tekintetében kiválóan teljesíthetett még a nyersanyag-, valamint az ingatlanszektor.

A fogyasztási cikkek közül inkább a ciklikus termékek piacán láthatunk növekedést, míg az alapvető fogyasztási termékek szegmense mérsékelt emelkedést érhetett el. A profitvárakozásokat tekintve mintegy a szektorok felénél várható profitbővülés. A legdrasztikusabb visszaesést a pénzügyi szegmens vállalatai szenvedhették el, ahol 10–20 százalék között is lehet a korrekció.

Emellett a kommunikációs és a közműszektorban is két számjegyű visszaesés várható. Az energiaszegmensen túl a nyersanyag- és az ipari szektortól várható kiemelkedő profit, a turizmus újbóli felemelkedésének hála hatalmas mértékű növekedésre számítanak a légitársaságok is, de itt a bázishatásoknak is köszönhető lesz a nagy növekedés. Összességében véve izgalmas gyorsjelentési szezon áll előttünk, amelyre a várható recessziós félelem könnyen rányomhatja a bélyegét.