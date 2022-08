Az Amazon e-kereskedő is ajánlatot tett a Signify Health egészségügyi vállalatra. A The Wall Street Journal értesülései szerint

a Signify értékesítésére kiírt árverésen a licitek értéke meghaladhatja a nyolcmilliárd dollárt.

A kérők között van a CVS Health és a UnitedHealth is. Az eladósorba került egészségügyi vállalat piaci értéke nagyjából ötmilliárd dollár. A társaság részvényének az értéke 30 százalékot emelkedett az elmúlt hetekben, amióta kiszivárgott az üzlet lehetősége.

Fotó: Michael Nagle / Bloomberg via Getty Images

A Signify laborelemzésekkel és orvosi technológiával támogat munkáltatókat, egészségügyi szerveket és orvoscsoportokat. A cég tulajdonosa a New Mountain Capital magántőke-befektető.

Az Amazon júliusban jelentette be, hogy 3,9 milliárd dollárért felvásárolja a One Medical orvosi alapellátó hálózatot üzemeltető 1LifeHealthcare céget, és így egy olyan hálózathoz jut, amely 25 amerikai piacon 180 orvosi rendelőt üzemeltet és nyolcezer vállalattal működik együtt. Ebben az akvizícióban is versenytárs volt a most is ringbe szálló CVS Health.

Az e-kereskedő cég már 2019-ben belépett az egészségügyi piacra, de az Amazon Care egyelőre csupán Washington államban nyújt szolgáltatásokat. Az újabb akvizíciókkal

az Amazon komoly pozíciókat épít a négyezer milliárd dolláros amerikai egészségügyi piacon

A társaság két évvel ezelőtt vásárolta fel a PillPack online gyógyszertárat. A cég célja, hogy képes legyen olyan orvosi szolgáltatást nyújtani, amely egy alkalmazásban folytatott csevegéssel kezdődhet, virtuális vizittel folytatódhat egy egészségügyi szakemberrel, és akár egy órán belül otthoni látogatást tartalmazhat, sőt vényköteles gyógyszereket is szállítanak a beteg otthonába.

A kiszemelt Signify Health a komplex egészségügyi szolgáltatást analitikai oldalról erősítené.