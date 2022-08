Az Apple autós projektjétől üzleti titkokat ellopó egykori alkalmazott, Hsziaolang Zsang bűnösnek vallotta magát hétfői meghallgatásán a San José-i szövetségi bíróság előtt. Zsang vádalkut kötött, ezért vélhetően mentesül a maximális büntetési tétel alól, amiről novemberben határoz a bíróság.

Az Apple cupertinói fejlesztőközpontjában figyelemmel kísérték Zsang tevékenységét.

Fotó: Anadolu Agency via AFP

A vádalku feltételeit titkosan kezelik.

Zsang a vádirat szerint 2015 óta dolgozott az Apple-nél, legutóbb hardvermérnöki beosztásban a technológiai óriás önvezető járművekkel foglalkozó részlegénél, a Compute Team nevű csoportban, amely az érzékelők áramköri lapjait tervezte és tesztelte.

S ha már alkalma nyílt rá, letöltötte az Apple autós projektjéről szóló titkosított fájlokat, köztük azt a 25 oldalas dokumentumot, amely az önvezető jármű irányító áramkörét tartalmazza. Az áramköri tervek vázlatai az elektronikai iparban a legféltettebb és legértékesebb üzleti titkok közé tartoznak.

Zsang másolatot készített a sajtóban iCarként aposztrofált prototípussal kapcsolatos kézikönyvekről és egyéb dokumentumokról.

Pechjére az Apple zárt láncú kamerái rögzítették a mozgását, amint belép a laborba, és hardvereket lop el.

S hogy a megszerzett tudását hasznosítsa, 2018 áprilisában Kínába repült, ahonnan apasági szabadságáról visszatérve benyújtotta felmondását, jelezve szándékát, hogy odahaza akar dolgozni és beteg édesanyját gondozni.

Azt is elmondta az akkori felettesének, hogy a kínai villanyautó-gyártás egyik nagy nevénél, az amerikai tőzsdén is jegyzett Xpengnél folytatja pályafutását. Így is történt, annak Szilícium-völgyi irodájában jelentkezett munkára 2018 májusában. Nem sok időt tölthetett náluk, ugyanis 2018. július 7-én

Zsang, érezve, hogy szorul a hurok, last minute jegyet vett egy San Joséból Kínába induló járatra,

amikor is a repülőtéren lekapcsolták az FBI ügynökei. Az Apple-nél már akkor tisztában voltak a helyzettel, amikor Zsang hazarepült. A mérnök az Xpengnél aláírta a szellemi tulajdonjogi szabályzatot, ezért nem keltett gyanút.

Az Xpeng együttműködött az amerikai hatóságokkal a nyomozás során.

Fotó: VCG via Getty Images

A kínai vállalat állítása szerint nem volt tudomása arról, hogy Zsang az Apple-től lopott el iratokat esetlegesen azzal a céllal, hogy azokat náluk hasznosítsa. Az Xpeng azonnal zárolta Zsang számítógépeit, és aktívan együttműködött az ügy feltárásában.

Arról nem a szólnak a tudósítások, hogy a Zsang által az Apple-től ellopott ipari titkok eljutottak-e illetéktelen kezekbe,

A négy évvel ezelőtt elkezdődött ügy egyik hozadéka egyébként az, hogy fény derült arra, amit az Apple évek óta agyonhallgatott, vagyis arra, hogy a cég valamilyen formában valóban be kíván szállni az autóiparba.