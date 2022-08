A következő üzleti évtől üzemanyagszükségletének legfeljebb felét tervezi fedezni a Ryanair, mivel az ír diszkont légitársaság szerint fennáll annak a kockázata, hogy 2023 nyarára bezuhan az olajár – erről Michael O'Leary vezérigazgató beszélt kedden a Reuters beszámolója szerint.

Fotó: Thibaud Moritz / AFP

Úgy gondolom, a 2024-es üzleti évben az üzemanyagigényünk legfeljebb 50 százalékát fogjuk lefedezni, hordónként 90-92 dollár körüli áron

– mondta el a cégvezető egy sajtótájékoztatón.

„Nem hiszem, hogy ennél többre szükség lenne, mert szerintem 2023 nyarán ugyanakkora esély van arra, hogy esni fognak az olajárak” – tette hozzá O’Leary. A Ryanair következő üzleti éve 2023 áprilisában indul.

A légitársaság az előző üzleti évben az üzemanyag 80 százalékára kötött fedezeti ügyleteket, hordónként még a jelenleginél jóval nyomottabb, 63 dolláros szinten, hogy ezzel védekezzen az energiahordozó árának emelkedése ellen.

A versenytárs Wizz Air júniusban jelentette be, hogy visszatér a rendszerszintű üzemanyagköltség-fedezeti politikához. A magyar hátterű fapados légitársaság a pandémia első szakaszában versenytársaihoz hasonlóan elszenvedett súlyos pénzügyi veszteségek miatt hagyott fel az üzemanyag beszerzési ár fedezésével, hiszen akkor nagyot esett a kerozin jegyzése. A Wizz legfontosabb versenytársai – így a Ryanair is – azonban továbbra is fedezték vásárlásaikat, bár a pandémia előtti időszakhoz képest alacsonyabb fedezeti szinteken.

A Brent hordónkénti ára kedden közel hat százalékot zuhant, ezzel 99 dollár alá került az árfolyam. A Ryanair részvényei 0,8 százalékot erősödtek a napi kereskedés során, idén viszont még 20 százalék feletti mínuszban jár a kurzus.

Még mindig masszív veszteségek jellemzik a légitársaságokat A dráguló üzemanyag, az infláció és a krónikus munkaerőhiány a járványból, illetve a válságból való kilábalás fő kerékkötője. Csak az utazási kedvre nem lehet panaszuk a légitársaságoknak.