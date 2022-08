Marko Kolanovic, a JPMorgan Chase & Co stratégája szerint továbbra is érdemes vételekre használni azokat a lehetőségeket, amikor az S&P 500 index értéke a heti csúcspontjához képest 2 százalékkal csökken.

Fotó: Shutterstock

A Wall Street egyik legoptimistább szemléletű elemzője a hírnevét ezúttal sem meghazudtoló jegyzetet küldött ki a befektetési bankház ügyfeleinek, amelyben azt taglalta, felesleges arra berendezkedni, hogy a vezető amerikai tőzsdemutató 3500 pont alá esik, vagyis most nem lát esélyt egy ehhez vezető 18 százalékos zuhanásra.

Morgan Stanley: óvatosan a bikával! A Morgan Stanley Wealth Management befektetési vezetője szerint a részvénypiaci fellendülés átmeneti lehet. Az infláció ugyan enyhült júliusban, de messze még a vége.

Az S&P 500 index június közepén járt az idei mélypontján, 3666 ponton, azóta 17 százalékkal emelkedett, az elmúlt nyolc hétben szinte korrekció nélkül haladt előre a mutató. Kolanovic és elemzőcsapata arra számít, hogy szeptemberi kamatdöntő ülésén a Federal Reserve aligha fogalmaz meg túlságosan héja üzeneteket, legalábbis hónapokkal a félidős választás előtt. Ennek megfelelően a jelenlegi árfolyamhoz képest 12 százalékkal magasabbra, 4800 pontra várják az indexet az év végére, nem is számítanak globális recesszióra, s az is jó hír, hogy az infláció további enyhülésére rendezkedtek be.

Kolanovicot tavaly az Institutional Investor az első számú részvénystratégának választotta. A szakértő idén is a buy-the-dip kereskedési stratégiát ajánlja a befektetőknek, annak ellenére, hogy az év első fele egymást követő medvepiaci hullámvölgyekről szólt. Csak egy példa a kereskedési módszerére: aki belevett az S&P 500 indexet követő ETF-be (tőzsdén követett befektetési alap), miután az az egyhetes csúcshoz képest minimum 2 százalékot esett, az év elejétől fogva 3 százalékos pluszhozamot realizálhatott, miközben maga az index 2022-ben több mint 10 százalékos veszteséget szenvedett el.

Indokolása szerint

ez sokkal kifizetődőbb taktika, mint parkoltatni a tőkét és olyan beszállókra – 3300 vagy 3500 pont – várni, amelyek lehet, hogy sosem jönnek el.

A szakértő véleménye szerint – amelyről elismerte, hogy eltér a konszenzustól – az infláció az Egyesült Államokban a Federal Reserve hathatósabb segítsége nélkül visszatérhet a normális szintekre.