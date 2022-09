Az angol font 1,14 dollár alá csökkent a mai kereskedésben, ez 1985 óta nem látott alacsony érték. Akkor 1,10 volt a mélypont, de csak rövid ideig tartott a gyengélkedés, gyors talpra állás követte. Az euróhoz képest ugyanakkor most nincs a mindenkori mélypont közelében az árfolyam, mivel a dollár a közös európai fizetőeszközhöz képest is húszéves csúcs közelében van, de történelmi léptékben az euróhoz mérve is gyenge a brit fizetőeszköz, amit az is mutat, hogy lejjebb van, mint az elhíresült harminc évvel ezelőtti összeomlás után.

Fotó: Shutterstock

A gyengélkedést most egy a vártnál gyengébb brit kiskereskedelmi adat váltotta ki, amely szerint júliushoz képest augusztusban 1,6 százalékkal csökkent a kiskereskedelem volumene. A várakozások átlaga 0,5 százalékos csökkenés volt, a lényegesen rosszabb adat azt jelzi, hogy már recesszióban lehet az Egyesült Királyság gazdasága.

A vásárlóerő visszaesését a magas infláció, ezen belül az energiaárak emelkedése okozta. A helyzet a fűtési szezonban drámaian tovább romolhat, de a kormány által a közelmúltban bejelentett 150 milliárd fontos támogatási csomag sokat javíthat a helyzeten, a recesszió azonban vélhetően már így sem elkerülhető a Financial Times szerint.

A jegybank, a Bank of England már hat lépésben emelte az alapkamatot, és jövő heti ülésén újabb 50 bázispontos emelés várható, egyesek a 75 bázispontot sem tartják kizártnak. Az első emelések szerény mértékűek voltak, és noha az utolsó alkalommal már 50 bázispont volt a mérték, a kamat még csak 1,75 százalék, miközben az infláció a 10 százalékot közelíti. Az amerikai kamatszint eközben már a 2,25–2,50 százalékos sávban van, míg az eurózóna két döntő jegybanki kamata 0,75 illetve 1,25 százalékon áll.

A font dollárhoz viszonyított árfolyama a tőzsdei szlengben a kábel nevet kapta, mégpedig azért, mert