Az uralkodó borús hangulatot követve komoran indult a csütörtöki kereskedés a tengerentúli börzéken, az előző napi emelkedés nagy részét már a tőzsdenyitást követően visszaadták a vezető amerikai részvényindexek.

Fotó: Shutterstock

A Dow Jones ipari átlag mutató másfél százalékkal,

az S&P 500 index pedig 1,8 százalékot zuhant a kereskedés első perceiben.

Nem kímélik a befektetők a technológiai papírokat sem, amit a Nasdaq 100 nap eleji 2,5 százalékos zuhanása is jól mutat.

Az esést láthatóan a vártnál kedvezőbb munkaerőpiaci adatok sem tudták enyhíteni, a kereskedők továbbra is amiatt aggódnak, hogy a jegybank szerepét betöltő Fed továbbra is agresszív kamatemeléseket fog végrehajtani az infláció letörése érdekében.