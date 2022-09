Többmilliárdos juttatási csomaggal támogatja dolgozóit a Magyar Bankholding A kialakult gazdasági helyzetre tekintettel ismét bérkorrekciót hajt végre dolgozóinál a Magyar Bankholding. Emellett egyösszegű, soron kívüli bérkifizetéssel is támogatják több ezer munkatársukat és átalakítják a juttatási csomagokat is – nyilatkozta a Világgazdaságnak Dobi Kitti, a pénzügyi szolgáltató csoport HR-területért felelős vezérigazgató-helyettese. Úgy látja: a jó munkaerő megtartásához az is elengedhetetlen, hogy a munkatársak jól érezzék magukat abban a közegben, ahol dolgoznak, és a vállalatnak legyen határozott jövőképe, amely motiválni tudja őket.