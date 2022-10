A Bank of Japan továbbra is ultralaza monetáris politikát folytat, az amerikai Federal Reserve viszont kőkemény, következő ülésén is várhatóan 75 bázispontot emel november 2-án. Az ázsiai gyorsjelentési szezon slágertémája így a devizaárfolyamok nyereségességre gyakorolt hatása lesz. Összeszedtük azokat a cégeket, amelyekre a leginkább érdemes figyelni.

Fotó: AFP

Hétfő

Az hongkongi börzén jegyzett SJM Holdings a legnagyobb makaói kaszinó üzemeltetők közé tartozik. Ismert, hogy Hszi Csin-ping nekiment a szektornak, ráadásul a koronavírus korlátozások is jócskán visszavetették a vendégkör érdeklődését. Az elemzői várakozások szerint a július–szeptemberi időszakra az EBITDA soron 758 millió hongkongi dollár veszteséget mutatnak ki az egy évvel korábbi 460 milliós mínusz után. A makaói kaszinóbiznisz kemény éveken van túl, s ezt az SJM szektortársainál is jobban megsínylette, ugyanis júniusban több, kisebb szerencsejátékbarlangot is felvásárolt. Üzemeltetési kiadásai így megugrottak, bevételei viszont apadtak. Reményt keltő hír viszont, hogy novembertől Peking ismét engedélyezi a vízumkiadást és a szervezett utazásokat – így a világon a legtöbbet költő, szenvedélyes szerencsejátékos kínaiak – ha van negatív eredményű koronavírus tesztjük – eláraszthatják a makaói kaszinókat. (Az anyaországban illegális a szerencsejáték.)

Az SJM árfolyama a hongkongi tőzsdén (hongkongi dollár)

Kedd

Második pénzügyi negyedévéről számol be a Toyota Motor. Az autóipart keményen sújtotta az alkatrészellátás akadozása és a járvány által megkövetelt korlátozások – ez alól a világ legnagyobb autógyártója sem kivétel. A gyár a közelmúltban figyelmeztette befektetőit, hogy az idei pénzügyi évre tervezett 9,7 milliós gyártási cél ennek következtében veszélybe kerülhet. A piac most arra számít, hogy a javuló ellátási helyzet nyomán kedvezőbb képet fest majd a jövőről a vállalat.

Rossz hír lehet viszont, hogy a dollárral szemben történelmi mélypontra gyengülő jen nem segíti a pénzügyi helyzetet, mert ezzel párhuzamosan az alapanyag-költségek is drasztikusan megemelkedtek.

A Toyota árfolyama a tokiói tőzsdén (japán jen)

Szintén kedden, piaczárás után teszi közzé a második pénzügyi negyedévről szóló beszámolót a Sony.

Az elemzői konszenzus szerint a japán elektronikai és szórakoztatóipari óriás üzemi eredménye 14 százalékkal csökken az egy évvel korábbi helyzethez képest.

A játék-üzletág eredményét ronthatja, hogy a slágerterméknek számító PlayStation 5 gyártását az alapanyaghiány korlátozta, továbbá a vállalatbirodalomnak számos költségét dollárban kell kifizetnie. A részvényeseknek ugyanakkor kedvező hír lehet, ha bejelentik, hogy enyhülnek az ellátási gondok és így az év végi vásárlási csúcsszezonra felpöröghetnek az eladások. A gyenge jennek azonban kedvező hatása is lehet – például a nemrég piacra dobott új iPhone-okba szállított képalkotó eszközök, valamint a filmgyártás és a zeneműkiadás dollárbevételei révén.

A Sony árfolyama a tokiói tőzsdén (japán jen)

Szerda

A hét közepén közli második negyedéves eredményeit a legnagyobb japán brókerház, a Nomura. Az előző három hónap meglehetősen gyengécskére sikeredett. Az American Century Investments alapkezelőbe történt befektetésük nem bizonyult rövid távon jövedelmezőnek. Okuda Kentaro,

a Nomura vezérigazgatója ígéretet tett az árbevétel diverzifikációjára, s a cég csökkentette kötvénypiaci kitettségét is.

Ez azonban várhatóan csak hosszabb távon hoz eredményt. Érdekes lesz azt is megfigyelni, hogy a brókerház kiskereskedelmi üzletága lépést tud-e tartani a gyorsjelentését hétfőn közzétevő kisebb rivális, a Daiwa Securities eredményeivel.

A Nomura árfolyamalakulása a tokiói tőzsdén (japán jen)

Csütörtök

A hét vége felé közeledve jelenti be harmadik negyedéves eredményeit a Kakao, amely a Dél-Koreában legnépszerűbb mobiltelefonos üzenetküldő szolgáltatást, valamint egy taxi-megosztó rendszert is működtet. Az elemzői várakozások szerint a harmadik negyedéves üzemi eredmény 8 százalékkal 182 milliárd wonra (kb. 128 millió dollárra) emelkedik. Fontos lehet, ha közölnek információkat arról, hogy a cég adatközpontjában október közepén bekövetkezett tűzesetnek milyen hatásai lehetnek. A szerencsétlenség során országszerte leálltak a vállalat szolgáltatásai, s az eset nyomán az egyik társ-vezérigazgató lemondani kényszerült.

A történtek után számos elemző csökkentette a Kakao-részvények célárfolyamát, a JPMorgan például 39 százalékkal 46 ezer wonra.

A Kakao olyan fontos tényező Dél-Koreában, hogy Brian Kim, a cég alapítója egy parlamenti vizsgálóbizottság előtt kényszerült magyarázkodni és kompenzációt ígért a kieső szolgáltatásokért.