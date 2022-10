Heteken belül eldőlhet a forint sorsa, hiszen december lesz a nagy vízválasztó a hazai deviza számára. Az MNB drasztikus szigorral megállította a forint gyengülését, ám kifogyott a puskapor, és félő, hogy a spekulánsok belerángatják a jegybankot egy macska-egér játékba, ha nem lesz megállapodás az Európai Unióval ismét szabadesésbe kezdhet az árfolyam – mondta Török Lajos, az Equilor Befektetési Zrt. vezető elemzője.

A szakértő szerint devizafronton továbbra is a dollárnak áll a zászló, hiszen fundamentálisan is a tengerentúli gazdaság teljesít jobban, az európai gazdaság nehezebb évek elé néz, mint az amerikai. Európában – így Magyarországon is – szerkezeti gondok látszanak, amelyeket az előreláthatóan hosszú évekre elhúzódó energiaválság hozott a felszínre.

A fosszilis energiát egyhamar aligha sikerül kiváltani, hiszen paradox módon, minél zöldebbé akarunk válni, annál több olajra és gázra van szükségünk.

Török Lajos szerint éppen ezért a tőkepiacokon érdemes olyan részvényeket keresni, amelyek energiaigénye kicsi, hiszen az elmúlt időszakban már igen kedvező árazások alakultak ki. A hazai tőzsdei cégek előreláthatóan kedvező gyorsjelentést tesznek majd közzé, ám a mind a négy blue chipünk esetében vannak kockázatok is, ezért vannak nyomás alatt az árfolyamok.

Ahogy Török Lajos megállapította:

Ha csak a piaci folyamatokat néznék, a Mol lenne a hazai piac császára, a szabályozói környezet miatt azonban látványosan csorbulhat a végeredmény.

A Magyar Telekomra egyre kevesebb szót érdemes fecsérelni, hiszen a részvény gyakorlatilag elvesztette blue chip jellegét, a befektetők pedig legfeljebb arra spekulálhatnak, hogy az aukciókon sikerül kissé felverni az árfolyamot. A Richternek valamit sürgősen kezdnie kellene a készpénzheggyel, újabb készítményre lenne szükség, még mielőtt a Vraylar szabadalma lejár.

A legnagyobb gondban mégis az OTP lehet, hiszen az elmúlt években hatalmas állampapír-állományt halmozott fel, és a jelenlegi kamatkörnyezetben ez hatalmas veszteség, ráadásul a bank hosszabb távú versenyképességét is csorbítja a csomag.