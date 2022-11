Az infláció látszólagos lassulása és a Fed szigorú kamatpolitikájának enyhülését árazó várakozások hajtják felfelé a részvénypiacokat, és ezzel az OTP árfolyamát is – véli Cinkotai Norbert, a KBC Equitas vezető elemzője.

A hazai bankpapír esetén ugyanakkor azt sem szabad elfelejteni, hogy az árfolyam 18-19 ezer forint környékéről zuhant nyolcezer közelébe, ahol már mélyen alulértékeltnek számított, túlzóan nagyot ütött rajtuk a piac. Ezen a szinten már egy gyengébb katalizátornak tekinthető hír – például egy enyhe dollárgyengülés vagy egy kedvezőbb makroadat – is nagyot tud lendíteni az árfolyamon a szakértő szerint.

A pozitív folyamatokba jelenleg az az optimizmus is beépül, miszerint sikerül megállapodni az EU-val, és a források egy része megérkezik Magyarországra.

Cinkotai szerint ez a forintot is lendületbe hozhatja, hiszen fundamentális alapon inkább 400 alatti euróárfolyam lenne indokolt.

A hazai blue chipek általánosságban alulértékeltek, ezért egy képzeletbeli portfólióban is lenne helyük.

A diverzifikáció viszont továbbra is fontos, az energetikai cégek jó választások lehetnek az infláció elleni harcban, és technológiai vállalatok között is érdemes szemezgetni, de arany és magyar állampapírok is kerülnének a portfólióba. A devizapiacon nagy fordulatra már nem számít a szakértő, a dollár-euró keresztben a paritás környéki szint tartós horgonynak bizonyulhat, ahogy a forint további drasztikus leértékelődésének is alacsony a kockázata.