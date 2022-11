A legnagyobb amerikai patikahálózat egyezségre jutott a szövetségi államok és az indián törzsek által indított perekben, amelyekben

a gyógyszertárakat vádolják az országot sújtó opioidjárványért.

A megállapodás értelmében a CVS 4,9 milliárd dollárt fizetne az államoknak és az önkormányzatoknak, emellett 130 milliót a törzseknek a következő 10 évben, 2023-tól kezdődően. A vállalat szerint az egyezség nem a bűnösség beismerése.

Az opioidokkal való visszaélésekkel

félmillió halálesetet hoztak összefüggésbe, és 3 ezer per indult az Egyesült Államokban.

Augusztusban egy ohiói szövetségi bíró arra kötelezte a CVS, a Walgreens Boots Alliance és a Walmart céget, hogy 15 év alatt 650 millió dollárt fizessenek Ohio megyének, miután egy esküdtszék megállapította ezen vállalatok felelősségét.

Fotó: Shutterstock

A mostani megállapodás másik előzménye a Johnson & Johnson tavaszi egyezsége volt Nyugat-Virginia állammal, amelynek keretében a gyógyszercég 100 millió dollárt fizetett.

A CVS azt állítja, hogy a vállalt kifizetések sem korlátozzák az üzleti befektetéseit. A vállalat évek óta azon dolgozik, hogy

gyógyszertárláncból integrált orvosi szolgáltatóvá váljon.

Ezen az úton az első és legnagyobb lépés az Aetna 2018-as felvásárlása volt. Míg szeptemberben a CVS bejelentette, hogy 8 milliárd dollárért megvásárolja a Signify Health otthonápolási szolgáltatót.

A Signify Healthre a szintén integrált egészségügyi szolgáltatást építő Amazon is pályázott.

A CVS és az Amazon már többször ringbe szállt egymás ellen az akvizíciós piacon.

A One Medical orvosi alapellátó hálózatot épp a CVS orra elől halászta el az Amazon.

A CVS a harmadik negyedévről 3,9 milliárd dolláros működési veszteséget jelentett, szemben az egy évvel korábbi 3,1 milliárdos nyereséggel. A különbséget részben a opioidperekkel magyarázták. Az értékesítés azonban 10 százalékkal bővült a riportált negyedévben, ezért javították az egész éves bevételi kilátásaikat, annak ellenére, hogy a Covid-vakcinák iránti kereslet visszaesett. A vállalat naptári évre vonatkozó egy részvényre jutó eredményvárakozását 3,12–3,22 dollárra vágta vissza a korábbi 7,23–7,43 dollárról.

A CVS árfolyama ebben az évben közel 10 százalékot esett.

Az amerikai egészségügyi piacon most az integrált orvosi szolgáltatás a sláger.

Még az e-kereskedő Amazon is arra törekszik, hogy képes legyen olyan orvosi szolgáltatást nyújtani, amely egy alkalmazásban folytatott csevegéssel kezdődhet, virtuális vizittel folytatódhat egy egészségügyi szakemberrel, és akár egy órán belül otthoni látogatást is tartalmazhat, illetve vényköteles gyógyszereket is szállíthatnak a beteg otthonába.