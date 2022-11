Már második negyedéve használja a holland MN Investment Management nyugdíjalap az általa kifejlesztett devizakereskedési algoritmust, állítólag nagy sikerrel. Most már ott tartanak, hogy a technológiát és az adatokat meg akarják osztani a többi nyugdíjalappal, de az is a terveik között szerepel, hogy közösen megalkossák egy nyílt forráskódú algoritmus összehangolt kereskedési eszközét is.

Fotó: Shutterstock

A lépés potenciálisan nagy hatással lenne a piacokra

- mondta egy interjúban Liakos Papapoulos, az MN nyugdíjpénztárának vezető befektetési menedzsere. "Ha a nyugdíjalapok csatlakoznának, több millió dolláros megtakarításról beszélhetnénk" – tette hozzá.

A nyugdíjalapok összefogása ugyanakkor csapást mérne a nagybankok devizakereskedelemből származó nyereségére. Csak a nagyságrendek érzékeltetésére: az idén a devizák és a kötvények adásvételével minden idők legnagyobb harmadik negyedéves nyereségét könyvelhették el a pémzintézetek.

Európában például a Deutsche Bank ebből az üzletágból származó profitja éves bázison 38 százalékkal, 2,2 milliárd euróra emelkedett. .

A nyugdíjalapok évente szinten több milliárd dollár értékben kereskednek devizákkal az azonnali és a swap-piacokon, mégpedig nem feltétlenül a nyereség, hanem inkább az ügyfélportfóliók összeállítása érdekében. Ez a tevékenység nagy mennyiségű devizatranzakciót tesz szükségessé, amelyek nagy részét a bankok hajtják végre.

Az MN algoritmusa viszont a devizaügyleteken pénzt keres ahelyett, hogy a bankok díjbevételét hizlalná.

Eleinte, amikor Papapoulos megemlítette elképzelését, értetlenségbe ütközött, ám most már elegendő megtakarításra tettek szert – bár nem árulta el, hogy mekkorára - ahhoz, hogy komolyan vegyék. Az mindenesetre árulkodó, hogy cégénél már két kvantitatív elemzőt alkalmaztak, akik az újonnan létrehozott Algo Competence Centerben dolgoznak.

Minden nyugdíjalap a saját szemétdombján ül, és pontosan ugyanazokon a kérdéseken gondolkodik

- mondta Papapoulos egy interjúban.

Gaurav Patankar, a Bloomberg Intelligence alternatív befektetési részlegének vezetője szerint azonban a bankok hatalmának megtörése túlságosan nagyra törő cél.

A közös cél nagyszerű, de a pénzintézeteknek megvan az infrastruktúrájuk, a hatókörük, és ők rendelkeznek a szükséges a platformokkal is ahhoz, hogy megvédjék piaci részesedésüket

- mondta.

Ugyanakkor a devizakereskedelemben az algoritmusok olyan kiaknázatlan erőforrást jelentenek, amely versenyelőnyhöz juttathatja a nyugdíjalapokat.