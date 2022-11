Óvatosan kezdte a forint a rövid hetet itthon, miután a nemzetközi kereskedésben halloweenralira használta a hosszú hétvégét, az eurót jól megszalasztva. A nyereség annak volt köszönhető, hogy a Federal Reserve európai idő szerint szerda este érkező bejelentései előtt visszavonulót fújt a dollár. Ez segíteni szokott a mozgékony közép-európai devizáknak, amelyek közt a forint különösen virgonc az idén.

Fotó: Bloomberg

A dollár árfolyamának további alakulását illetően a Fed iránymutatása jelenti a fő mozgatóerőt, és várhatóan ez igaz a forintra is, miközben a csehek és a lengyelek esetében akadnak helyi tényezők is.

A forintnak a Fed-ülést megelőzően Virág Barnabás, a Magyar Nemzeti Bank alelnöke Világgazdaságnak adott interjúja nyújthat támaszt, amelyben kiemelte:

a jegybank minden eszközzel, bármi áron fellép az árstabilitás elérése és a stabilitásunk megőrzése érdekében.

A nemzetközi „alapszelet” mindenesetre az euró-dollár keresztmozgása jelenti: a dollár gyengülése az euró ellenében erősíteni szokta a forintot, az erősödése pedig fordítva. Szerdán délelőtt enyhén erősödve oldalazgatott a dollár ellenében az euró, az éjszaka azonban visszavonult, és a gyengébb árfolyam nyomást helyezett a forintra: a magyar fizetőeszköz, miután kedden már a 405-ös régiót is megcsípte az euró ellenében, most a 408-at közelítgeti.

A csapkodásban a devizapiacon a Fed és az Európai Központi Bank sorsdöntő ülései környékén semmi meglepő nincsen. Idén szinte minden ülés megkaphatta a sorsdöntő jelzőt, hiszen mindkét jegybank kamatszigorításba fordult sok éve ultralaza politikája után.

Az őszre aztán megjelent egy új tényező is: az óceán két oldalán furcsa versengés indult, hol ijednek meg jobban az infláció ellen küzdő kamatemelések recessziós hatásaitól.

Ebben a tekintetben most a Fed van soron – amelyre politikai nyomás is helyeződik a jövő heti amerikai félidős választások előtt –, és bár szerdára is nagy, 75 bázispontos emelést várnak, a piacokon máris azon spekulálnak, nem jelez-e lassítást a szigorításban ülése után a Fed.

A kedélyek lázasak és csapkodók, és ez várhatóan meglátszik majd a devizapiacokon is a következő órákban, ami a forint árfolyamában is kilengéseket okozhat.

Ami a régiónkban a cseh koronát illeti: náluk ülést tart a jegybank csütörtökön, és várhatóan megerősítik, hogy a hatalmas devizatartalékból eladva védik tovább a korona árfolyamát.

Ennek ellenére a korona is gyengül a Fed-döntések előtt. Gyengült a zloty is. A lengyel jegybank a jövő héten ül össze, és szerdán egy döntéshozója, Ludwik Kotecki a Reuters jelentése szerint figyelmeztetett: az infláció a 23-24 százalékot is elérheti jövőre, ha a kormány nem hosszabbítja meg a fogyasztókat védő intézkedéseit.