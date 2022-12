Negyedével megugró nyereségről és ötödével bővülő forgalomról jelentett a többi között a Zara divatmárkát is tulajdonló Inditex az idei első három negyedévben. A spanyol divatipari óriás a fogyasztókra hárított áremeléssel ellensúlyozni tudta a ruházati cikkek iránt globálisan mérséklődő keresletet.

Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

Az Amancio Ortega alapította csoport 3,1 milliárd eurós adózott nyereséget könyvelhetett el a február–október közötti időszakban, 600 millióval többet az egy évvel korábbinál.

A világ legnagyobb ruházati kiskereskedőjének bolti és online eladásai az elemzők által vártnál gyorsabb ütemben, 19 százalékkal nőttek, amiben szerepet játszott, hogy tavasz óta több mint öt százalékkal emelt árain a kereskedő. A kilenc hónap alatt elért 23,06 milliárd euró árbevételből a legutóbbi három hónapban 8,3 milliárd euró jött össze, negyedmilliárddal több az elemzői konszenzusnál. Ez utóbbi azonban így is a korábbinál szerényebb, 11 százalékos bővülést jelent és a fogyasztói kereslet lanyhulását jelzi.

Az üzemi eredmény (EBIT) a tavalyi 3,29 milliárdról 4,18 milliárd euróra nőtt kilenc hónap alatt, ebből a legutóbbi, harmadik üzleti negyedévben 1,78 milliárdot termelt meg a vállalat. Az elemzők ennél némileg szerényebb, 1,72 milliárdos EBIT-tel kalkuláltak.

Az Inditex az utóbbi időben egyre több exkluzív, különleges alkalmakra tervezett Zara ruhadarabot is kínál. Elemzők szerint ezzel a megközelítéssel a cég lehetővé tette, hogy drágább termékeket is értékesítsen, illetve a luxuspiaci szegmensből is vásárlókat vonzzon magához.

Az ünnepi szezon is jól indult, a november elejétől december 8-ig tartó bő egy hónapban a tavalyit 12 százalékkal felülmúló forgalmat regisztrált a társaság.

Szakértők szerint a vállalatnak további áremeléseket kell végrehajtania a következő hónapokban, már csak a munkavállalók felől érkező bérnyomás miatt is. A társaság spanyolországi központjában, La Corunában a múlt hónapban, a Black Friday idején több mint ezer bolti alkalmazott sztrájkolt magasabb fizetéseket követelve, az azt megelőző napon pedig Madridban tüntettek a csoport dolgozói. A spanyol munkavállalók karácsony előtt egy nappal és január elején újabb munkabeszüntetést szerveznek, miután elutasították az Inditex által 2024-ig felajánlott béremelést.

Garcia Maceiras vezérigazgató a jelentést követő sajtótájékoztatón elmondta, továbbra is kulcspiacként tekintenek Kínára, az online értékesítés aránya pedig 2024-re meghaladhatja a 30 százalékot a teljes forgalmon belül. Az Inditex részvényei két százalékkal erősödtek a jelentés közzétételét követően a madridi börzén.