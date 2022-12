Jó formában fordulhattak rá az év utolsó néhány hetére a tőzsdén kereskedett alapok (ETF) Európában, a múlt hónapban ugyanis jelentősen megugrott az eszközosztály összvagyona.

Fotó: Shutterstock

A teljes szegmens 4,5 százalékos bővülést könyvelhetett el novemberben, a teljes állomány ezzel már 1310 milliárd euróra rúg a Refinitiv Lipper legfrissebb adatai szerint.

Novemberben az élénkülő kockázatvállalási kedvnek köszönhetően 14,3 milliárd euró friss megtakarítás érkezett a kisbefektetői körökben is egyre nagyobb tért nyerő, költséghatékony és diverzifikált megoldást kínáló eszközökbe – a Refinitiv Lipper friss adatai szerint. Ez több mint duplája az elmúlt egy év havi átlagos lekötésének, és csaknem kétszerese az októberben elkelt mennyiségnek. Mivel a tőzsdék is új lendületet vettek az ősz végén, a hozamok is jelentősen, 41,6 milliárd euróval növelték a kontinens ETF-vagyonát.

Ami a tőkebeáramlást illeti, ezúttal a kötvénykitettséget adó ETF-ek vitték a prímet, amelyekből 8,4 milliárdnyit vásároltak a befektetők, míg a részvény-ETF-ekből 5,9 milliárd eurónyit értékesítettek Európa-szerte.

A többi terméktípusba a két legnagyobb kategóriához képest elenyésző mennyiségű pénzt fektettek. A pénzpiaci eszközökre 200 millió, a vegyes ETF-ekre 100 millió eurónyira mutatkozott kereslet. Az alternatív és árupiaci termékekből viszont 100-100 milliós tételt váltottak vissza a befektetők.

Mind közül a globális részvény-ETF-ek bizonyultak a legnépszerűbbnek, ezekből bő 4 milliárd eurót táraztak be a kontinens megtakarítói, de az amerikai részvényekbe fektető termékekből is csaknem kétmilliárd eurót vásároltak.

A kötvény-ETF-eken belül az euróban jegyzett vállalati kötvények számítottak a slágerterméknek 2,3 milliárd eurós nettó értékesítéssel.

Az amerikai cégek által kibocsátott kötvényekből válogató ETF-ek további másfél milliárd eurónyi befektetést szívtak fel. A pólus másik végén a kínai kötvényeket tartalmazó termékekből több mint egymilliárd eurót váltottak vissza, és az eurózóna részvényeit tartalmazó ETF-ek is hasonló kiáramlást könyvelhettek el.

A szolgáltatók versenyét ezúttal is a globális piacvezető BlackRockhoz tartozó iShares nyerte meg, amelyhez 9 milliárd eurót fektettek be a megtakarítók. A második legnagyobb forgalmat a UBS érte el 3,2 milliárd euróval, a képzeletbeli dobogó harmadik fokára pedig az Xtrackers állhatott fel másfél milliárdos ETF-értékesítéssel.

A szegmens idén ezzel már 75 milliárd euró befektetést tudott becsatornázni,

ami a háborúval, elszálló energiaárakkal, rekordmagas inflációval és folyamatosan romló gazdasági kilátásokkal terhelt esztendőben kifejezetten jónak számít.