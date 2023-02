Hét elején már a Bed Bath & Beyond lakberendezési lánc csődbeadványát várta a piac. Ám most szerdán mégis kifizették a múlt héten esedékes kötvény kuponokat a hitelezőknek. Bár a kiskereskedelmi cégek az Egyesült Államokban gyakran kérnek csődvédelmet az ünnepi szezon után, hogy megvédjék a bevételt a hitelezőktől, a Bed Bath & Beyond másik két lehetőséget is vizsgál: az eszközök eladását és befektető bevonását. A cég kölcsönről tárgyal a Sixth Street befektetési társasággal, amely már tavaly is adott 375 millió dollárt. Lehet, most is adott, ha fizetni tudtak a kötvényeseknek. Közben gőzerővel karcsúsítják a lakberendezési láncot.

Fotó: JOHN NACION

A csődközelben lévő cég nyilvánosságra hozta a bezárásra ítélt üzletek listáját.

Köztük 87 reprezentatív márkaboltot, a Buybuy Baby 5 üzletét és a 48 szemből álló teljes Harmon drogérialáncot. Ezek az intézkedések kiegészítik a tavaly augusztusban kezdett leépítéseket, melynek során 150 alacsony forgalmú Bed Bath & Beyond áruház húzta le a rolót. Tavaly még 953 telephelye volt a cégnek.

Elemzők szerint sanszos, hogy még felbukkannak vevők, akár egyes márkákra, akár láncokra, akár üzletekre, mert ilyenkor jellemzően kivárnak a csőd előtti utolsó pillanatig, hogy minél kedvezőbb árat alkudhassanak ki.

Persze, a csődhelyzet tényleg komoly. Annyira, hogy

a Bed Bath & Beyond a héten már felkérte a felszámolókat,

álljanak készenlétben, ha meghiúsulna a cégmentés.

A részvény 20 százalékot ralizott csütörtökön, vagyis a piac értékeli a menedzsment erőfeszítéseit.