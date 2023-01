Nem érheti meglepetésként a piacot a Bed Bath & Beyond lakberendezési lánc csődközeli helyzete, mert a vállalat már korábban közölte, hogy heteken belül csődvédelembe menekülhet. Múlt pénteken pedig azt jelentette az amerikai társaság, hogy bezárja 87 reprezentatív márkaboltját, 5 BuyBuy üzletét és a teljes Harmon drogérialáncot, miközben azért küzd, hogy pénzügyi támogatót találjon. Ezek az intézkedések kiegészítik a tavaly augusztusban kezdett leépítéseket, amelynek során 150 alacsony forgalmú Bed Bath & Beyond áruház húzta le a rolót. A cég pénteken közölte, hogy öt Buybuy Baby üzletét is bezárja. Tavaly februárban 953 telephelye volt a cégnek.

Fotó: John Nacion

Bár a menedzsment még bízik benne, hogy az utolsó pillanatban találnak befektetőt, de azért

már felkérték a felszámolókat, s még a héten csődvédelembe menekülhet a társaság

– értesült a Reuters cég közeli forrásoktól. Míg más bennfentesek azt mondták, hétfő este is folyamatosan tárgyaltak a cég tanácsadói, s a helyzet rendkívül képlékeny. Egy harmadik szivárogtató pedig arról szólt, hogy a társaság kölcsönről tárgyal a Sixth Street befektetési társasággal, amely már tavaly is adott 375 millió dollárt. A Bed Bath & Beyond korábban három lehetőséget vázolt fel: az eszközök eladását, a befektető bevonását és a csőd bejelentését.

Elemzők szerint sanszos, hogy felbukkannak vevők, akár egyes márkákra, akár láncokra, mert ilyenkor kivárnak a csőd előtti utolsó pillanatig, hogy minél kedvezőbb árat alkudhassanak ki. A Reuters forrásai szerint, a Bed Bath & Beyond – amely már a múlt héten is elmulasztott egy fizetési határidőt –, azt fontolgatja, hogy a szerdán esedékes fizetési kötelezettségét sem fogja teljesíteni. Ami egyébként

az ágazatban tipikus lépésnek számít, a kereskedők gyakran kérnek csődvédelmet az ünnepi szezon után, megtartva maguknak az év végi csúcsforgalomban keresett készpénzt.

A legutóbbi hasonló eset a játékokat, babákat és gyermekruhákat áuló Toys'R'Us ügye volt. A céget 2018 márciusában számolták fel.

A Reuters emlékeztet, hogy a Bed Bath & Beyond az esküvőre készülő és a gyermeket váró párok közkedvelt bevásárlóhelye volt. Nem is lett volna baj, de 2019-ben azonban aktivista befektetők nyomására saját márkák kialakításába kezdtek. Ám az új brandek nem nyerték el a vásárlók tetszését. A Bed Bath & Beyond a tavalyi harmadik negyedévben 393 millió dolláros veszteséget jelentett, miután az eladások 33 százalékkal zuhantak.

A Bed Bath & Beyond 2021-ben mémrészvénnyé vált, amikor a redditorok felhajtották az árfolyamot és kiszorították a shortosokat. Tavaly megrázta az árfolyamot a vezérigazgató öngyilkossága és tőzsdei stiklijei. Az idei év elején azonban a több hónapos lejtmenetet megtörte egy váratlan felpattanás. S hogy mi jön ezután, azt csak a tippelgetni lehet.