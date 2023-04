A meghirdetett ársáv alsó széle közelében, 10,82 hongkongi dolláron kelhetett el a csütörtökön a hongkongi tőzsdére lépő a kínai italgyártó ZJLD csoport több mint 490 millió részvénye, s ezzel a vállalat mintegy 5,3 milliárd hongkongi dollár – 675,2 millió amerikai dollár – friss tőkét gyűjthetett – értesült a Bloomberg.

Fotó: Shutterstock

Ettől függetlenül az ügylet révén így is 1 milliárdról 4 milliárd hongkongi dollárra nőtt a cég fiatal alapítója, a szakmában csak pajcsiu-keresztapaként emlegetett Vu Hszian-dong tulajdonában maradó 69 százalékos részvénycsomag értéke.

Az alkoholkirály vagyona azonban ennél jóval nagyobb, hiszen a ZJLD csoport csupán négy pajcsiumárkát forgalmaz, a Vu tulajdonában álló másik nyolc márkát tőzsdén kívüli cégeken keresztül értékesíti. Ezenkívül 63 százalékos részesedéssel rendelkezik a Vats Liquor Chain Store Management JSC nevű forgalmazócégben is, amely 2019-ben lépett tőzsdére Sencsenben.

A pajcsiu a kínai szeszes italok piacán 69,5 százalékos részesedéssel rendelkezik, ami meghaladja a bor piaci súlyát Franciaországban vagy a sör részarányát az Egyesült Államokban. Egyébként pedig egy magas alkoholtartalmú, színtelen égetett szeszes ital, amelyet gabonából, leginkább cirokból vagy rizsből párolnak.

A ZJLD, amelynek bevétele tavaly 15 százalékkal, 5,9 milliárd jüanra (850 millió dollár) ugrott, a magángyártók között a negyedik helyen áll a pajcsiupiacon – áll a cég tőzsdei bevezetéshez készült tájékoztatójában.

A társaságban az amerikai KKR befektetési társaság 16,2 százalékos részesedéssel rendelkezett, amely az IPO után 13,8 százalékra csökken.

Miután úgy tűnik, a hongkongi tőzsde eddigi legnagyobb idei bevezetése jól sikerült, a helyi tőkepiacon joggal bízhatnak a kedvező folytatásban a globális pénzügyi piacok volatilitása, az emelkedő kamatlábak és a bankszektor zavarai ellenére is. Továbbá azért is, mert az Alibaba is bejelentette, hogy itt léptetné parkettre hat leválasztott leányvállalatát.